TIME reconoce a Tania Franco (fotógrafa mexicana) por retrato de sobrevivientes de Andrés Roemer: Uno de los mejores de 2021

Antes de que termine diciembre, la Fiscalía de CDMX avisó que ya había enviado tres solicitudes para que Israel extradite a Andrés Roemer, acusado de abuso sexual y violación. Mientras las investigaciones siguen su curso, TIME reconoció a la fotógrafa mexicana Tania Franco Klein por el retrato —considerado como uno de los mejores de 2021— de las mujeres que denunciaron al escritor.

Se trata de una pieza que fue publicada el 31 de mayo de este 2021 —un par de meses después de las primeras denuncias contra Roemer— y que en realidad fue un trabajo entre Tania Franco Klein, quien estuvo a cargo de los retratos, y la periodista Meaghan Beatley.

El retrato de las mujeres que denunciaron a Andrés Roemer y publicado en TIME: uno de los mejores de 2021

El reportaje ‘Dozens of Women Accused Famous Intellectual Andrés Roemer of Sexual Abuse. They Came Together to Make the World Listen’ (‘Decenas de mujeres acusaron al famoso intelectual Andrés Roemer de abuso sexual. Se unieron para hacer que el mundo las escuche’) recopiló los testimonios de cuatro mujeres, entre ellas la bailarina Itzel Schnaas, cuya denuncia hecha en febrero de 2021 ayudó a potenciar las denuncias contra el escritor.

La pieza se basa en las voces y los rostros de Mariana Flores, Itzel Shanaas y dos mujeres —cuyo testimonio fue anónimo— que decidieron denunciar a Roemer tras un largo proceso, pero con el objetivo de que el escritor no quede impune, que este tipo de casos no se repitan y derribar esa especie de muro invisible que aún rodea a los casos de violencia contra las mujeres.

Al final, este reportaje acompañó a las 61 denuncias hechas contra Roemer para que la justicia en México y la sociedad en general, escuchara estos casos de violencia sexual. También ayudó a revelar cómo es que este sistema social y legal es aprovechado por agresores, como el intelectual, para poder salir impunes.

Sin embargo, en este caso no —y con sus testimonios, estas cuatro mujeres esperan que más casos salgan a la luz, que el silencio se rompa.

Si quieren echarle un ojo al reportaje publicado por TIME y los retratos hechos por Tania Franco Klein, AQUÍ les dejamos el enlace.