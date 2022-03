Tiroteo en escuela de Iowa, Estados Unidos, deja varias víctimas

Este lunes 7 de marzo, medios de Estados Unidos comenzaron a reportar varías víctimas luego de que se diera un tiroteo afuera de una escuela en Des Moines, Iowa. Sí, según los primeros reportes, el incidente ocurrió justo frente a la East High School.

De acuerdo con información de KCCI Des Moines, la policía de esta comunidad de Iowa, Estados Unidos, confirmó que se dio un tiroteo afuera de la escuela East High School, por lo que se reportaron varias personas heridas.

Por ahora, indicaron que ya están autoridades locales en el lugar, pues hay “múltiples víctimas de disparos fuera de la escuela”. Y sí, hasta el momento se informa de al menos tres personas adolescentes heridas que ya han sido hospitalizadas en estado crítico luego del tiroteo que se dio afuera de la institución, pero aún en los terrenos de ésta.

There are reports of a shooting near East High School. Police are actively investigating. The district is working with staff and families. We will have more information as it becomes available.

— DM Public Schools (@DMschools) March 7, 2022