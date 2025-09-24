Lo que necesitas saber: Durante la mañana del 24 de septiembre, el centro del ICE en Dallas fue atacado por un presunto francotirador.

Se registró un tiroteo en el centro de Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Dallas. Kristi Noem, Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, confirmó que el ataque dejó un saldo de una persona fallecida y varias personas heridas.

El tirador murió, aparentemente se habría disparado él mismo. De acuerdo con la información de algunos medios locales, el hombre disparó desde el techo del centro contra varias personas que se encontraban detenidas.

El director del FBI reveló que todo se trató de un ataque ‘ANTI ICE‘, aunque ningún agente del ICE resultó herido.

Captura de pantalla

Hombre dispara contra centro del ICE en Dallas

Durante la mañana del 24 de septiembre, el centro del ICE en Dallas fue atacado por un presunto francotirador, que disparó al menos contra tres de los detenidos que se encontraban en el lugar, las personas fueron trasladadas al hospital para ser atendidas.

Madison Sheahan, subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, declaró a varios medios estadounidenses que ninguno de los agentes del ICE resultó herido. Por lo que todo indica que las víctimas son los migrantes que estaban detenidos.

“Esta mañana hubo un tiroteo en la Oficina de Campo de Dallas del ICE. Aún se están conociendo los detalles, pero podemos confirmar que hubo múltiples heridos y muertos. El tirador murió por una herida de bala autoinfligida. Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar. Por favor oren por las víctimas y sus familias.“

De acuerdo con la información de Kristi Noem, el tirador murió por una ‘bala autoinfligida’.

FBI revela ataque ‘ANTI ICE’ en Dallas

Kash Patel, director del FBI, confirmó que las primeras investigaciones del tiroteo señalan que el tirador planeó un ataque ‘ANTI ICE’. Una de la balas halladas en el lugar de ataque tenía grabado ese mensaje.

‘Un individuo disparó varias veces contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Dallas, Texas, matando a una persona e hiriendo a varias más antes de suicidarse. Mientras la investigación continúa, una revisión inicial de las pruebas revela un motivo ideológico detrás de este ataque (véase la foto a continuación). Uno de los casquillos recuperados tenía grabada la frase “ANTI ICE“.

El tirador se suicidó con su propia arma antes de ser detenido, sin embargo, se sabe que ninguno de los agentes del ICE resultaron heridos pese a ser un ataque ‘ANTI ICE’.