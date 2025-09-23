Lo que necesitas saber: El video también muestra tarjetas Pokémon personalizadas con fotos de personas que fueron arrestadas por agentes del ICE.

Para nada es sorpresa que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) publique en redes sociales videos de detenciones y redadas migratorias… pero esta vez, subieron uno que tiene de banda sonora la canción principal de Pokémon.

Video arresto de ICE // X:@DHSgov

Casa Blanca publica arrestos del ICE con canción de Pokémon

El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca compartieron una recopilación de arrestos del ICE, pero a diferencia de otros videos, esta vez decidieron agregarle la icónica canción de Pokémon.

Eso sí, no solo se quedó en la música. El video “Atraparlos a todos”, también incluye imágenes del famoso y querido anime, mostrando a Ash Ketchum lanzando una Poké Ball.

Y para cerrar su video, muestran tarjetas Pokémon personalizadas con fotos de personas que fueron arrestadas por sus agentes de migración.

¿Se viene demanda de Nintendo?

Como era de esperarse, la reacción de la gente no fue positiva y en comentarios, han pedido lo que todos sabemos qué pasa cuando alguien se mete con alguna propiedad intelectual de Nintendo: una demanda.

De ser el caso, esta no sería la primera vez que el gobierno de Trump se ve envuelto en problemas por usar propiedad intelectual sin permiso. Tan solo hace un mes, el ICE tuvo que retirar un video de este mismo estilo, pero por usar la canción JAY-Z de 2003.

Hasta el momento, ni Nintendo ni The Pokémon Company han informado si tomarán medidas legales contra la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Aunque, como ya te dijimos, no sorprendería a nadie que lo hiciera.