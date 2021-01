Toque de queda en Washington: Muere mujer por disparo en el Capitolio

A unos días de que Joe Biden rinda protesta como presidente de Estados Unidos, este 6 de enero Donald Trump convocó a un mitin para manifestarse en contra de los resultados de las elecciones. Fue tras este evento que todo se salió de control y partidistas del polémico personaje llegaron al Capitolio e ingresaron al Congreso para intentar suspender la certificación de los votos. Lamentablemente ya reportan personas heridas, como una mujer por un disparo en el pecho que, de acuerdo con NBC News, ya perdió la vida.

Después del discurso del aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, miles de sus simpatizantes comenzaron a manifestarse lanzando la consigna “no queremos que nos roben la elección”. De hecho, el propio mandatario les pidió que no cedan ante la victoria del candidato demócrata Joe Biden.

Después de esto las cosas comenzaron a ponerse bravas pues sus seguidores se lanzaron al Capitolio e ingresaron al Congreso de Estados Unidos para protestar y suspender la certificación de los resultados del Consejo Electoral.

La situación se salió de control e incluso ya reportan personas heridas, como una mujer que recibió un impacto de bala en el pecho. Sí, según información de CNN, esta mujer estaba en estado crítico después de recibir una bala en los terrenos del Capitolio.

Desafortunadamente recientemente la cadena de noticias NBC News reporta que esta mujer ya falleció debido al disparo que recibió.

BREAKING: Woman who was shot inside the US Capitol building has died, several law enforcement officials say. – @PeteWilliamsNBC pic.twitter.com/a36m02MO5U

— NBC News (@NBCNews) January 6, 2021