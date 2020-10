Emiten alerta roja en varios municipios por la llegada de ‘Gamma’ a la Península de Yucatán

Justo cuando parece que el 2020 nos da algo de tregua, las noticias sobre posibles nuevos desastres entran por la puerta sin avisar. Este viernes se formó la tormenta tropical ‘Gamma’ muy cerca de la Península de Yucatán y avanza peligrosamente con rumbo al territorio nocional, lo que ya provocó que las autoridades emitieran alertas en varios municipios.

De acuerdo con información de agencias internacionales como EFE, ‘Gamma’ se formó al noroeste del Mar Caribe, muy cerquita de Cozumel, por lo que se espera que toque tierra en la Península de Yucatán este mismo sábado. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos (NHC) hizo la misma estimación en redes sociales, y advirtió que la tormenta tropical podría causar lluvias fuertes e inundaciones repentinas en diferentes estados de nuestro país.

Sustained tropical-storm-force winds from Tropical Storm #Gamma are spreading onshore the east coast of the Yucatan Peninsula of Mexico. Gamma’s center is expected to move onshore later today. https://t.co/GKU85CihpK pic.twitter.com/9DvrMVOD3R

