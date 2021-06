Estudiantes en California lanzaron tortillas a hispanos en partido de basquetbol

El sábado 19 de junio, por la noche, se registró un acto de racismo que generó un gran debate en redes sociales e indignó a miles de personas, quienes piden un castigo ejemplar. Resulta que ese día se llevó a cabo un partido de basquetbol de final entre la Escuela Secundaria Coronado y la Orange Glen, al sur del estado de California, en Estados Unidos.

Resulta que al finalizar el partido, estudiantes de la escuela Coronado lanzaron tortillas a los atletas de la Orange Glen, quienes la mayoría eran de origen hispano. El video de este acto fue ampliamente compartido en redes sociales.

El acto terminó en una trifulca por lo que el personal de la escuela tuvo que llamar a la policía de Coronado para evacuar el gimnasio y mantener el orden.

La policía afirmó que estas acciones son completamente inaceptables pero no se va a quedar en eso. El distrito escolar ya inició una investigación y ya se identificó al hombre que llegó las tortillas al juego en un inicio y pidió a los estudiantes arrojarlas contra el contrincante.

Un día después, el superintendente de Distrito Escolar Unificado de Coronado, Karl Mueller, se disculpó, reconoció el acto como “atroz, degradante e irrespetuoso”, además de que condenó el racismo y clasismo que alimentaron las acciones.

“Se tomarán medidas rápidas para abordar a todos los involucrados, y se les pedirá que rindan cuentas“, afirmó en una carta. Además el entrenador de Coronado, JD Laaperi, explicó en sus redes sociales que fue un miembro de la comunicad quien llevó las tortillas al partido y las distribuyó, acciones que no serán toleradas.

Unfortunately a community member brought tortillas and distributed them which was unacceptable and racist in nature. I do not condone this behavior. Coronado High School does not condone this behavior and is already taking appropriate action.

