Empleado de Hospital “acomodó” el refri y echó a perder 500 vacunas

Si algún día sienten que se equivocaron en el trabajo, acuérdense de este empleado en un hospital en Estados Unidos que se aventó una de las nominadas a La Regada del Año —categoría bastante competida en este 2020. Resulta que le metió mano al refrigerador más importante que tenía al alcance y echó a perder más de 500 vacunas contra el COVID-19.

Chance sería una anécdota chusca o uno de esos errores que causan la empatía del mundo entero pero parece que este no es el caso. En un comunicado, su hospital acusa que lo hizo a propósito.

Esta historia sucedió en el Centro Médico Aurora que se encuentran en la comunidad de Grafton, Wisconsin, donde uno de sus empleados se acercó en la madrugada a uno de los refrigeradores farmacéuticos y sacó unos paquetes que contenían más de 500 vacunas.

Como eran de la vacuna de Moderna —que se mantiene estable en una refrigeración de 2ºC—, pasaron la noche a temperatura ambiente y se echaron a perder.

“Creemos que la vacunación es nuestra salida a la pandemia y es por eso que estamos profundamente decepcionados de las acciones de este individuo que resultarán en el retraso para que cientos de personas reciban su vacuna”, escribió el Centro Médico Aurora en un comunicado a la prensa.

Acá viene el detalle y es que existen dos versiones de la misma historia, ambas compartidas por el Centro Médico Aurora.

Originalmente, había comentado que estas 500 vacunas se habían ido al traste por una curiosa equivocación humana. Mencionaron que el empleado del hospital les comentó que quería sacar otras cosas del refrigerador, acomodó el changarro en la madrugada y finalmente se le había olvidado regresarlas al frío.

Sin embargo, hicieron una investigación más profunda.

En un comunicado publicado este miércoles, 30 de diciembre, el Centro México Aurora de Wisconsin señaló que el trabajador confesó que… ¡lo había hecho a propósito!

“Esta fue una grave violación a nuestros valores”, comentaba el hospital al final de esta extrañísima noticia.

BREAKING: Advocate Aurora now says an employee at its Grafton hospital intentionally removed the Moderna COVID-19 vaccine from a refrigerator resulting in nearly 500 doses having to be thrown away pic.twitter.com/yjhCOM64Ge

— Matt Smith (@mattsmith_news) December 31, 2020