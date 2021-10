Trabajadores de limpia de Oaxaca tiran basura en casa del alcalde Oswaldo García

Este 5 de octubre por la tarde, integrantes del sindicato independiente ‘3 de marzo’ del servicio de limpia de la ciudad de Oaxaca elevaron a un nuevo nivel la protesta y el paro por falta de respuesta del gobierno. Llevaron un camión de basura a una propiedad del alcalde Oswaldo García y lo vaciaron justo enfrente.

Fotos y videos muestran como los trabajadores de limpia tiran la basura en la calle frente a la propiedad del alcalde, en la que además dejaron una bandera que decía “Para el peor presidente de Oaxaca. Att: 3 de marzo“.

En hecho inédito, trabajadores del servicio de limpia del municipio se #OaxacaDeJuárez, tiran basura en la casa del edil del @MunicipioOaxaca, @oswaldogarciaj. Esto ya se salió de control. Cabildo obligado a aprobar 20 mdp solicitados por edil como adelanto. pic.twitter.com/fylHWMirZI — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) October 5, 2021

¿Cuál es el conflicto entre el sindicato y el gobierno?

Las exigencias y peticiones del sindicato 3 de marzo incluyen la renuncia del alcalde García Jarquín por no haber pagado sus prestaciones, no haber cubierto el gasto de combustible de sus unidades —propiedad del ayuntamiento—, no entregarles equipo, uniforme y mucho menos insumos para protegerse ante la pandemia de COVID-19.

El secretario general del sindicato, Pablo Gómez, afirmó que hay un incumplimiento del contrato colectivo de trabajo y acusó al alcalde incluso de querer despedir a personal.

Señaló que hay muchos vehículos que están descompuestos porque el gobierno municipal no quiere pagar las reparaciones en el taller y actualmente son muy pocos los que circulan.

Desde varios días atrás el sindicato entró en paro y varias calles de la ciudad de Oaxaca se llenaron de basura acumulada. Eso además del cierre de al menos 13 vialidades principales de la ciudad. El sindicato afirma que a pesar de las jornadas de propuesta y de las solicitudes de audiencia con el alcalde García Jarquín no han tenido respuesta ni voluntad de solución.

En estos días y a propósito de la situación, medios locales revelaron que el presidente municipal infló el gasto por la renta de 40 camiones recolectores de basura. Resulta que en los primeros 6 meses de 2021 se reportó un gasto equivalente a 7 meses.

Y a pesar de ello, el gobierno municipal no ha cumplido con los pagos a la empresa arrendadora.