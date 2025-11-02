Lo que necesitas saber: De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, de manera preliminar se cree que el incendio pudo haber sido originado por la explosión de un transformador.

Lo que tenía que ser una tarde tranquila de compras en un tienda departamental de Hermosillo terminó en tragedia… pues un incendio ocurrido dentro de la tienda, dejó al menos 23 personas sin vida.

Incendio en tienda de Hermosillo // Captura de pantalla

Mueren 23 personas en incendio en tienda de Hermosillo

Este fin de semana, una tienda departamental en el centro de Hermosillo, Sonora, registró un incendio que dejó al menos 23 personas sin vida (entre ellos se encuentran menores de edad) y 11 lesionados.

Mediante redes sociales, el gobernador del estado, Alfonso Durazo, informó que tras haber controlado el fuego, comenzaron las investigaciones para deslindar responsables.

“Nadie enfrentará este dolor en soledad. Desde los primeros momentos, los cuerpos de emergencia actuaron con profesionalismo y compromiso, controlando la situación y salvando vidas”, mencionó.

Además, debido al lamentable incidente, las autoridades cancelaron todos los eventos culturales y turísticos programados para la celebración del Día de Muertos.

¿Qué ocasionó el incendio?

Aunque aún continúan con las investigaciones, las autoridades descartaron que el crimen organizado provocara el incidente.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, de manera preliminar se cree que el incendio pudo haber sido originado por la explosión de un transformador.