Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades, este proyecto podría generar afectaciones al ecosistema con la contaminación de los canales, el deterioro de las chinampas y la perturbación de la fauna silvestre.

Seguramente ya vieron alguna foto o video de una nueva experiencia en Xochimilco: una trajinera con hospedaje. Bueno, pues el tema se hizo tendencia recientemente debido a que la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reveló que el proyecto no tiene ningún permiso y hasta podría afectar el ecosistema.

Trajinera con hospedaje en Xochimilco // Instagram: @akalicdmx

¿Trajinera con hospedaje en Xochimilco?

Vamos por partes. Desde hace algunos meses han circulado imágenes y videos de una nueva experiencia para conocer los canales de Xochimilco: una trajinera adaptada para hospedaje.

Este mini depa flotante lleva el nombre de “Akali” y, según su sitio web, se describe como “un escape exclusivo para pausar, reconectar y vivir la serenidad desde una nueva mirada la legendaria y poderosa cultura de este lugar”.

Aunque en redes sociales hay críticas divididas, pues mientras algunos defienden el proyecto como algo novedoso, otros señalan que es una forma más de gentrificar Xochimilco.

SEDEMA advierte posible riesgo al ecosistema…

Tal parece que el debate que ha generado está por terminar. Luego de que se hiciera viral, la SEDEMA informó que este hospedaje no cuenta con los permisos para operar.

“Conforme al Programa de Manejo, toda actividad u obra dentro del Área requiere autorización expresa de la Secretaría (Regla 39), misma que no ha sido otorgada para este servicio“, se lee en el comunicado.

Pero quizá lo más preocupante de todo es que esta trajinera adaptada podría generar afectaciones al ecosistema. ¿Cómo? Con la contaminación de los canales, el deterioro de las chinampas y la perturbación de los animales.

Aunque eso sí, en su comunicado las autoridades no señalan las sanciones o acciones para evitar que este proyecto siga operando. De momento, solo queda esperar.