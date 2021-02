Fuerza de Transportistas anuncian movilizaciones si no hay un aumento de tarifa

En conferencia de prensa virtual, la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció que si el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México no les da una respuesta rápida y seria sobre el incremento de la tarifa, comenzarán a realizar movilizaciones a partir del lunes 1 de marzo.

Explicaron que es urgente que el transporte público en la capital se iguale al del resto del país en 9.15 pesos ya que ahora por la pandemia de COVID la situación empeoró. Afirmaron que esos 2 pesos que exigen no es necedad si no una prioridad ante las circunstancias que de por sí ya eran malas antes del coronavirus.

El vocero del FAT, Nicolás Vázquez Figueroa, explicó que en 27 años la gasolina aumentó de 1.35 a los 20 pesos actuales, además de que en 1993 un autobús costaba alrededor de 90 mil pesos y hoy les exigen uno de alta tecnología que cuesta alrededor de 1 millón 750 mil pesos.

“¿No es una incongruencia del gobierno pedirnos este tipo de unidades cuando en 27 años nos ha descapitalizado?“, afirmó.

Aumento a la tarifa no es necedad

La Fuerza de Transportistas explicó que la ruta 49 que tenía recorridos con 61 unidades del Metro Xola a Canal de San Juan y la Colonia Pantitlán, dejó de trabajar mientras que otros lo hacen en contados días a la semana porque hoy prestar el servicio es solo para sobrevivir.

Aseguraron que en la Secretaría de Movilidad saben que el transporte no puede operar si no es subsidiado, como en el caso del Trolebús, el Metrobús, los trenes ligeros, etc.

Pidieron a las autoridades que a través de las cámaras que colocaron en las unidades se den cuenta de la cantidad de pasaje que sube todos los días, así como los costos de mantenimiento y combustible que se general.