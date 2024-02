Lo que necesitas saber: No es el primer acuerdo al que supuestamente llegan grupos criminales que operan en Guerrero. Hace unos días se anunció uno que, aparentemente, llevó a calmar un poco las cosas en Chilpancingo.

Antes de que Salgado Macedonio comience a mentar madres (porque bien que no hace nada, pero se encabr%&/na de que otros hagan), en el acuerdo entre Tlacos y Familia Michoacana no metió las manos la iglesia. Según el padre Filiberto Velázquez, solitos los grupos criminales acordaron la tregua en Guerrero.

Foto: Anonymous Estado de México

Negociaciones entre Tlacos y Familia Michoacana llevaba meses

En entrevista con Aristegui Noticias, el sacerdote Filiberto Velázquez aseguró que Tlacos y Familia Michoacana ya negociaron una tregua en Guerrero. Una buena noticia, luego de las semanas de terror que se han vivido en la entidad, sobre todo en la zona de la sierra… aunque en ciudades como Chilpancingo y Taxco también han tenido sus dosis de violencia criminal.

Pese a que en días recientes se ha resaltado la labor que hace la iglesia para intentar calmar el pe… la situación en Guerrero, el padre Filiberto (quien también es director del Centro de Defensa de los Derechos de las Víctimas de la Violencia “Minerva Bello”) señaló que las negociaciones para esta supuesta tregua llevan meses.

Guerrero vive una ola de violencia que no parece disminuir pronto. Foto: Cuartoscuro.

“No es de que empezaran a hablar porque intervinieron los obispos o yo (…) ellos ya llevaban una comunicación que concluyó ayer con algo positivo. Tal vez influyó en lo que hemos hecho nosotros, pero pues el mérito se lo llevan ellos”, aseguro el sacerdote.

Acuerdo implicaría el desarme de grupos criminales, dice Filiberto Velázquez

Por el momento se desconocen los detalles del acuerdo para la tregua en Guerrero, pero, según el padre Fili, el pacto no es mínimo: Tlacos y Familia Michoacana habrían negociado el desarme. “No es cualquier cosa que depongan las armas, esto es lo principal”, señaló en otra entrevista, con Jaime Nuñez de Radio Fórmula.

“De territorios o de reparticiones desconozco totalmente porque participaron exclusivamente los grupos, simplemente es la información que me han dicho y que me han permitido decir, es esa, que es verdad y que esperemos que dure y que el diálogo continúe”.

AMLO dijo que “ve bien” que iglesia intervenga en negociaciones de paz

Esta posible tregua en Guerrero se estaría alcanzando luego de que, el pasado 19 de febrero, un enfrentamiento dejó un saldo de 12 muertos. Esto ocurrió en la comunidad de Las Tunas, cercana a la zona de Tierra Caliente… una zona a la que, según aceptó la Fiscalía del Estado, las autoridades no tienen fácil acceso.

No es el primer acuerdo que supuestamente se da entre grupos criminales que operan en Guerrero. Antes de este entre Tlacos y Familia Michoacana, obispos de la entidad y líderes criminales pactaron un acuerdo de paz… sólo que en la negociación, según reporta El País, se dejó fuera a La Familia. Y bueno, entonces pasó lo de Las Tunas. A ver, entonces, qué pasa con este nuevo acuerdo.

Por cierto, AMLO señaló que el ve “con buenos ojos” que la iglesia intervenga en las negociaciones de paz. No sólo en Guerrero, donde sea. Esto, sin restar la importancia que debería tener el Estado y sin que los acuerdos impliquen impunidad, privilegios o repartición de “licencias” para operar en ciertas regiones.

