Aunque ya se talaron 20 mil árboles….El Tren Maya no pasará por el centro de Playa del Carmen

Mmmmta… Originalmente la idea para el Tren Maya, en el tramo 5 norte Playa del Carmen-Cancún, era construir un tramo elevado al llegar a la altura de Xcaret para atravesar toda la mancha urbana de Playa del Carmen, paralelo a los pasos a desnivel, y que al final el tren se incorporara al centro de la autopista 307.

Ahí volvería a ras de tierra desviándose a un costado de la carretera para correr por debajo de las líneas de alta tensión de la CFE hasta el ejido Alfredo V. Bonfil. El tren atravesaría esas tierras ejidales hasta llegar al libramiento detrás del Aeropuerto Internacional de Cancún, en donde estaría la estación para enlazar con la terminal aérea.

A pesar de que hubo muchas peticiones para cambiar el plan y fueron negadas en un principio, ahora resulta que siempre sí lo van a cambiar y el tren no pasará por Playa del Carmen.

El recién llegado @TabascoJavier, y @MeyerFalcon, informan que el TREN MAYA SIEMPRE NO PASARÁ por Playa del Carmen. Se tiraron 20 mil arboles, y varios millones de pesos en obras preliminares. Están improvisando, y se acaban de dar cuenta que pasar por ahí, no es viable. pic.twitter.com/K9oTD0ov02 — Axel Belfort (@AXL__tw) January 19, 2022

¿Y ahora?

En conferencia de prensa con el nuevo director de FONATUR, Javier May Rodríguez, y el secretario de SEDATU, Román Meyer Falcón, explicaron que para afectar lo menos posible a las zonas ya urbanizadas, la ruta del tren ya no se elevará y las obras que ya habían empezado para ese tramo ya no continuarán, al menos en la ciudad y en la entrada de Playa del Carmen.

Ahora, comunidades y organizaciones denunciaron que para estos trabajos, en el plan original, fueron talados –o transplantados, como dice Fonatur- más de 20 mil árboles del camellón de la autopista. Durante la conferencia de prensa, se cuestionó a los funcionarios sobre si estas modificaciones fueron en balde, a lo que contestaron que no pero no explicaron qué va a pasar con eso.

“No, no fue en balde, consideraría que el hecho de estas cuestiones técnicas que efectivamente hay que tomar en consideración, hacer un viaducto elevado toma más tiempo, el proceso constructivo, la definición del sistema de cimentación, el procedimiento de sonidos de mecánica del suelo para determinar cada uno de estos temas, ponía en riesgo en cuestión de tiempo, por eso fue que en parte se tomó la decisión de no afectar a los pobladores que utilizan esta vía de comunicación primaria, que es la principal mecanismo de comunicación y optar por un trazo que no afecte y que reduzca los tiempos“.

¿Y cuál será la nueva ruta? No se sabe. Los funcionarios pidieron otros días más para hacer estudios y poder presentar el nuevo proyecto. Lo que sí dijeron es que si habrá una estación en Playa del Carmen.