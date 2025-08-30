Lo que necesitas saber: Los aranceles de Trump siguen vigentes a pesar de no ser legales

Donald Trump tiene en los aranceles su mejor arma de “negociación” con otros países (por no decir de sometimiento). Pero eso se tambalea un poco porque ya se los declararon ilegales.

Resulta que un Tribunal de Nueva York los declaró ilegales, o bueno, determinó que no son legales, por lo que en teoría debería retirarlos antes de la fecha en la que se lo ordenaron.

Foto: X:@RapidResponse47

¿Por qué declararon no legales los aranceles de Trump?

Según informó la agencia Reuters, el Tribunal analizó tanto los famosos aranceles recíprocos, como los impuestos a ciertos productos de China, México y Canadá. Los únicos que no se ven afectados por la resolución del Tribunal son los impuestos al acero y al aluminio, por venir “de otra autoridad”.

Foto: Getty

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos resolvió, con 7 votos a favor y 4 en contra, rechazar el argumento de Trump de que los aranceles se justifican con la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), la cual faculta al Presidente a tomar medidas contra “amenazas inusuales y extraordinarias durante emergencias nacionales”.

Le mandaron decir a Trump que, legalmente, le corresponde al Congreso imponer aranceles y no al Presidente. “La IEEPA no menciona aranceles (ni ninguno de sus sinónimos) ni contiene garantías procesales que limiten claramente la facultad del presidente para imponerlos”. Si el Congreso decide darle al Presidente la facultad de imponer aranceles, lo debe hacer explícitamente, pero si no, pues no.

Foto: Kent Nishimura/Bloomberg vía Getty Images // Trump en el Congreso de Estados Unidos.

¿Y por qué el Tribunal se puso a discutir la legalidad de los aranceles de Trump?

Sucede que se presentaron dos demandas por diferentes empresas y una coalición de estados del país, por el arancel del 10% a varios países en abril.

De hecho los aranceles fueron declarados no legales desde mayo por el Tribunal de Comercio Internacional, apelaron, y ahora el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución.

¿Entonces se eliminan todos los aranceles?

No, los aranceles siguen vigentes. La orden del tribunal es eliminarlos máximo el 14 de octubre, es decir, Trump todavía tiene mes y medio para buscar alguna manera de echar para atrás la resolución y mantener los aranceles recíprocos, así como los impuestos a México, China y Canadá.

Donald Trump en conferencia // X:@WhiteHouse

¿Y cómo reaccionó Trump a la ilegalidad de sus aranceles?

Ya te imaginarás, no lo tomó de la mejor manera. En primera calificó al Tribunal como “partidista”, es decir, que responde a los intereses demócratas.

“¡TODOS LOS ARANCELES SIGUEN EN VIGOR! Hoy, un tribunal de apelación altamente partidista ha declarado erróneamente que nuestros aranceles deben eliminarse, pero saben que Estados Unidos ganará al final”, escribió en Truth Social, haciendo alusión a que buscará que la Corte Suprema se ponga de su lado y avale los aranceles.

Además, especialistas del tema afines a él dicen que eliminar los aranceles pondría a Estados Unidos contra las cuerdas económicamente hablando, y Trump se ha dedicado a replicar sus opiniones al respecto.

“Revocar repentinamente la autoridad arancelaria del presidente en virtud de la IEEPA tendría consecuencias catastróficas para nuestra seguridad nacional, política exterior y economía”, señalaron abogados de la Casa Blanca.