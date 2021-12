Que ora si ya: Tribunal confirma que PES, RSP y FxM pierden el registro

Hace ya algunos meses que el Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso de liquidación en contra de los partidos Encuentro Social, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, partidos nacionales que no alcanzaron el 3% de los votos necesarios para conservar el registro.

Y después de todo el rollo y el relajo, finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los tres partidos perdieron en registro… vengan las Golondrinas.

Los partidos pierden el registro

Uno de los argumentos para no perder el registro fue que los ciudadanos no les dieron el voto debido a que no podían salir por la pandemia de COVID-19 y por la violencia. El asunto es que no presentaron pruebas y se determinó que simplemente las propuestas no fueron atractivas para las personas.

Los magistrados afirmaron que si les deja el registro, sería ignorar la voluntad del pueblo que decidió por quien sí y por quien no votar en las elecciones.

Al final y después de analizar el asunto, con 6 votos a favor y uno en contra, del magistrado Indalfer Infante, la Sala Superior del Tribunal determinó dar la razón al INE.

A principios de diciembre, la Cámara de Diputados lanzó una petición al Tribunal Electoral para respetar lo que establece el artículo 41 de la Constitución, es decir, que los partidos que no obtengan más del 3% de la votación tendrán que agarrar sus cositas y llegarle.