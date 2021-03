Dice el Tribunal Electoral que crítica de AMLO contra alianza opositora es legal

Es usual que AMLO dedique tiempo de las mañaneras para cuestionar a los partidos opositores o regresarles las críticas, como sucedió el 23 de diciembre cuando habló de la alianza opositora (PRI, PAN y PRD), a la que acusó de defender los intereses de “una minoría” o la corrupción. Y justo por estas declaraciones el Partido de la Revolución Democrática promovió un recurso contra el presidente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dijo el TEPJF?

No mucho. Apenas el 4 de marzo el Tribunal Electoral concluyó que AMLO no cayó en la promoción personalizada o que no vulneró el principio de imparcialidad —que era lo que el PRD peleaba— en contexto electoral. Ahí va lo que dijo el TEPJF.

Tribunal Electoral rechaza queja de alianza opositora por declaraciones de AMLO

“La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó, por mayoría de votos, que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no incurrió en promoción personalizada, vulneración al principio de imparcialidad y uso indebido de recursos durante su mensaje en la conferencia matutina del 23 de diciembre de 2020”.

Este es parte del comunicado súper formal que publicó el Tribunal Electoral sólo para decir que la intervención de AMLO en la mañanera del 23 de diciembre no tuvo falla en cuestiones electorales.

Y pues recordó que aunque el PRD interpuso una queja contra el Peje por intromisión en el proceso electoral de este 2021 —luego de responder la pregunta de un reportero—, pero que no hay pruebas de que el presidente utilizó esta conversación para hacerse promo.

Es decir, que AMLO sólo respondió la pregunta del reportero en contexto de un ejercicio periodístico “que goza de una presunción de licitud” —o sea, que es legal— y en las respuestas no hubo intención para autopromoverse o pedir el apoyo de la ciudadanía para determinado partido.

Por su parte, la magistrada Gabriela Villafuerte argumentó que las declaraciones de AMLO tuvieron matices y alusiones de tipo electoral que, además, tienen gran alcance en la ciudadanía—y justo en este proceso rumbo a las eleciones del 6 de junio.

Entonces, para ella, el presidente sí se saltó la ley o ya de manera más precisa el artículo 134.

Pero fue la única, porque va de nuevo, los magistrados Luis Espíndola y José de Jesús Lara consideraron que AMLO no se metió en rollos electorales y que en ese momento la alianza nomás era un proyecto incierto, además.