La triste historia de Ndakasi, la gorila que murió en brazos de su cuidador

En 2019 una selfie de ella se volvió viral en redes sociales y ahora nos enteramos de esto: Ndakasi, la gorila que se volvió famosa al posar en una selfie en la República Democrática del Congo, murió recientemente en brazos de uno de sus cuidadores, André Bauma, quien con otros compañeros la salvaron después de quedar huérfana.

A través de un comunicado de prensa, el Parque Nacional de Virunga, el cual está en la República Democrática del Congo, dio a conocer que murió Ndakasi, una gorila huérfana que por su historia y la fotografía que se tomó con sus cuidadores se convirtió en una estrella del lugar.

Sí, el parque africano indicó que la gorila falleció en “los amorosos brazos de su cuidador y amigo de toda la vida”, André Bauma, quien fue uno de los que la salvó después de que quedara huérfana.

De acuerdo con las autoridades del parque, Ndakasi murió el pasado 26 de septiembre, luego de una larga enfermedad que provocó que se deteriora su salud. Ella tenía 14 años, pues nació en abril de 2007 y lamentablemente quedó huérfana luego de que mataran a su madre unos milicianos.

Después de dos meses de nacida, los guardias del Parque Nacional de Virunga encontraron a Ndakasi sobre el cuerpo de su madre, a quien le habían disparado. Luego la trasladaron al Centro Senkwekwe del parque con Ndeze, otra gorila huérfana, donde conoció a su cuidador y quien le dio toda la atención que necesitaba.

Debido a que estaba vulnerable, no pudo regresar a su hábitat natural y vivió siempre en un centro del parque, donde, junto a Ndeze, los atendieron durante 11 años.

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.

C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB

— Virunga NationalPark (@gorillacd) October 5, 2021