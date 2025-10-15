Lo que necesitas saber: El presidente de Estados Unidos aseguró que está "considerando" atacar a los supuestos narcotraficantes de Venezuela desde tierra.

En una nueva escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump reveló que le autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en suelo venezolano.

Donald Trump / Foto: truthsocial/@realDonaldTrump

Trump autoriza a la CIA operaciones encubiertas en Venezuela

Vamos poco a poco. Este miércoles, el medio New York Times había publicado que presuntamente el presidente Trump habría autorizado en secreto que la CIA llevara a cabo operaciones encubiertas en Venezuela.

Horas más tarde y durante una conferencia de prensa, Trump salió a confirmar las misiones. También aseguró que la decisión fue por dos razones: “Han vaciado sus cárceles hacia EE.UU.” y “Estamos recibiendo demasiada droga desde Venezuela”.

Además, mencionó que está considerando atacar a los supuestos narcotraficantes venezolanos desde tierra, pues el mar “lo tienen bajo control”.

Recordemos que el mandatario estadounidense ha presumido en redes ataques a supuestas embarcaciones del crimen organizado que llevan la droga de Venezuela a Estados Unidos.

Maduro moviliza a su ejército

Nicolás Maduro no estaba tan loco después de todo. Y es que desde el primer ataque que realizó Estados Unidos a embarcaciones venezolanas, el presidente de Venezuela ha desplegado a miles de militares.

Además, como ya sentía que Trump le respiraba en la nuca, el presidente de Venezuela activó hace unos días el “Plan Independencia 200”.

Que no es otra cosa más que el movimiento de soldados a diferentes partes del país para reforzar su defensa frente a amenazas externas, en este caso Estados Unidos. En fin, habrá que ver en qué termina toda esta situación.