Lo que necesitas saber: Donald Trump asegura que Estados Unidos están en pleno conflicto armado contra cárteles que operan en el Caribe.

Recién se dio a conocer que Estados Unidos está, formalmente, en conflicto armado contra cárteles que operan en el Caribe y ya tenemos un nuevo ataque de las fuerza gringas. Otra vez, en las costas de Venezuela.

Cuatro “narcoterroristas” murieron en el ataque

La otrora Secretaría de Defensa de Estados Unidos (ahora Secretaría de Guerra) informó que, por órdenes de Donald Trump, se realizó un ataque letal y cinético contra un buque porque, según, era parte de las Organizaciones Terroristas Designadas… o sea, era parte de alguno de los cárteles de la droga que se mueve en el Caribe… ¿cuál?, quién sabe.

De acuerdo con el comunicado difundido por el ministro de Guerra, Pete Hegseth, resultado de este nuevo ataque cuatro narcoterroristas murieron en el ataque. En el mensaje, se aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

“Estos ataques continuarán”, advierte Secretario de Guerra

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela”, detalla el mensaje de Hegseth, en el que se asegura que la acción militar se realizó porque el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

Sin pruebas y sin mencionar nada para sustentar la afirmación, el funcionario gringo agregó que se disparó contra que buque porque éste iba con destino a Estados Unidos… “para envenenar a nuestro pueblo”.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EEUU / Foto: @SecWar

Según el encargado de Guerra de Estados Unidos, toda la información para justificar un ataque de estas características fue proporcionada por el servicio de Inteligencia: “sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico”.

“Estos ataques continuarán”, advirtió Pete Hegseth, para que no caiga de extraño que, próximamente, se haga explotar más lanchas salidas de Venezuela. Y así seguirá “¡hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”