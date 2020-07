No quiere rebrote: Trump cancela convención en Florida y no dará discurso para aceptar candidatura

Pues con la novedad que Trump ya se anda portando bien: primero se puso el cubrebocas, luego le pidió a la chaviza ya no salir a lugares públicos… incluso ha aceptado ya que no es buen momento para el regreso a clases… y, ahora, cancela el evento más simbólico de su campaña por la reelección.

Por si tenían ganas de pasar una noche de agosto viendo (en línea) la Convención Republicana de Jacksonville, Florida… pues vayan buscando otro plan, porque Donald Trump confirmó ayer, jueves 23 de julio, que el magno evento no se realizará. Para que no le anden echando la culpa de un alza en el número de contagios de la región (que ya de por sí es alto) mejor deja el cotorreo pa’ otra ocasión.

“Miré a mi equipo y dije que el momento para este evento no es el correcto. Simplemente no es correcto. No hay nada más importante en nuestro país que mantener a nuestra gente segura“, aseguró Trump en la conferencia que diariamente se echa en la Casa Blanca y de la cual da cuenta Reuters. Claro, frente a la tragedia encontró la forma de echarse porras y señaló que no era adecuado celebrar un evento que seguramente estaría “abarrotado”… ay, ajá…

Trump descarta Florida y cualquier otra parte

La cancelación del evento programado en agosto en Florida no es cualquier cosa. Al menos para los que gustan de seguir las campañas presidenciales, ya que esto implica que Donald Trump no ofrecerá el tradicional discurso de aceptación de la candidatura republicana para la reelección presidencial.

La cancelación del evento de Florida también lleva jiribilla… ya que es la aceptación de que la situación de la pandemia está del cocol y no pinta para calmarse en las próximas semanas. Muy claro: aun y cuando falta más de un mes para la realización de la Convención republicana, Trump no cree que haya las condiciones sanitarias… ni en Florida y, al parecer, en ninguna parte (en las que podría reunir a un buen número de seguidores).

Inicialmente la convención se llevaría a cabo en Carolina del Norte… sin embargo, el gobernador Roy Cooper puso las debidas trabas para evitar su realización (y así evitar la propagación del virus). Fue entonces que se anunció que la Convención se traslado a Jacksonville, Florida… y ahora que ni allí se puede hacer, pues mejor han decidido cancelarla.