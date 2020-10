Hace unos meses, cuando ni se ponía el cubrebocas y funcionarios de la Casa Blanca daban positivo, parecía más probable… pero así es esta enfermedad, y ahora Trump dio a conocer que resultó contagiado, luego de que su asesora más cercana, Hope Hicks, diera positivo a COVID-19.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que él y Melania Trump dieron positivo en su prueba COVID-19. Minutos antes de este anuncio, ya había informado que estaba en cuarentena voluntaria, mientras recibía el resultado diagnóstico.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human: — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

De acuerdo con The New York Times, las dudas de Trump sobre su salud se debieron a que Hicks viajó con él a bordo del Air Force One, no una, ni dos… sino en varias ocasiones durante esta semana. Incluso lo acompañó a Minnesota el miércoles por la noche, donde el republicano realizó un mitin de campaña.

Hope Hicks habría mostrado síntomas de COVID-19 en pleno mitin de Trump

Fuentes de la Casa Blanca indican que se sabía que Hope Hicks estaba enferma desde el miércoles. The New York Times cita a Bloomberg News al mencionar que la asesora de Trump fue puesta en cuarentena desde que iba en el Air Force One rumbo a su casa, luego del mencionado mitin en Minnesota, ya que fue ahí –en pleno evento político– que comenzó a mostrar síntomas de COVID-19. El positivo a la enfermedad le fue informado ayer por la mañana.

Antes de que Trump confirmara su diagnóstico (estaría listo a más tardar mañana por la mañana) el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, fue cuestionado sobre la salud del presidente. Al respecto, señaló que el mandatario se toma muy en serio su salud, así como la de todo el personal que trabaja con él, por lo que no dudó en guardar cuarentena hasta saber el resultado de la prueba diagnóstica, el cual ya fue confirmada como positiva.

“Las operaciones de la Casa Blanca colaboran con el médico del presidente y la Oficina Militar de la Casa Blanca para garantizar que todos los planes y procedimientos incorporen la guía actual de los CDC y las mejores prácticas para limitar la exposición al COVID-19 en la mayor medida posible, tanto en el complejo como cuando el presidente está viajando “, señaló Judd.