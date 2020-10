Nos duran más las crudas: Médico de Trump dice que ya no tiene síntomas de COVID-19

Ah caray, creo que nos dura más una cruda que el COVID-19 a Trump. La mañana de este martes 6 de octubre, 5 días después de que diera positivo a COVID-19, el médico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ya no tiene ningún síntoma de la infección y que se encuentra “extremadamente bien”.

Explicó que después de descansar la primera noche en la Casa Blanca después del hospital, despertó al 100 y que sus signos vitales se encuentran estables.

Trump is symptom free, according to his physicians. pic.twitter.com/USrOQGb1Xu

Recordemos que apenas ayer Trump salió del Walter Reed Medical Center en donde estuvo internado para monitorear su salud ante el COVID-19. Fue la noche del pasado 1º de octubre cuando el mandatario estadounidense anunció por medio de su cuenta de Twitter que él y su esposa, Melania Trump, resultaron positivos.

Se puso en el ojo del huracán por llegar a la Casa Blanca y quitarse el cubrebocas a pesar de que aún es portador del virus con potencial de contagiar y además por afirmar en sus redes sociales que no hay que tenerle miedo al coronavirus.

Horas después de anunciar su salida del hospital, el mandatario regresó a la Casa Blanca abordo de un helicóptero, para anunciar que reanudaría “pronto” su campaña para lograr su segundo mandato en la presidencia de Estados unidos: “¡Volveremos pronto a la campaña!”, indicó.

Esta mañana el presidente tuiteó que se siente muy bien y que espera con ansias el debate la tarde del 15 de octubre desde Miami. Afirmó que será genial.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020