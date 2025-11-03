Lo que necesitas saber: Ya son varios ataques que Trump ha ordenado en costas de Venezuela, bajo la justificación de detener el tráfico de drogas.

Ya hizo varios movimientos que hacen creer que pronto habrá una operación en tierra contra el gobierno de Nicolás Maduro, pero Donald Trump se niega a confirmarla. Lo que sí asegura que que los días en el poder del presidente de Venezuela están contados.

Foto: Getty Images.

Durante una entrevista para el programa 60 Minutos, el presidente Trump aseguró creer que los días de Nicolás Maduro están contados. “Yo diría que sí, creo que sí”, respondió el presidente de Estados Unidos cuando se le preguntó si los días en el poder del mandatario venezolano están cerca de acabar.

En las últimas semanas Trump ha dado muestras de que algo se trae contra Maduro… algo serio: primero, ha ordenado diversos ataques contra barco salientes de Venezuela; luego, dio“luz verde” a la CIA para organizar incursiones en Venezuela.

Foto: Jesus Vargas-Getty Images.

Más recientemente, desplegó a las costas de Venezuela el buque más grande jamás construido… todo con el objetivo de, según, acabar con el tráfico de drogas.

“No digo que sea verdadero o falso”: Trump sobre posible ataque a Venezuela

Sin embargo, hay que recordar que el gobierno de Donald Trump ha clasificado al presidente de Venezuela como líder del grupo criminal de “El Cártel de los Soles”… entonces, se entiende que todas las movilizaciones van con la intención de golpear al líder venezolano y su supuesta organización criminal.

Pese a lo anterior, Trump se negó a reconocer que está por atacar directamente en Venezuela. “Yo no diría eso. Es decir, no digo que sea verdadero o falso… pero no se lo diría a una periodista, sobre si voy o no a realizar un ataque”.

En esta plática no se abordó el apoyo que Rusia ha expresado a Venezuela ante la situación actual. El 31 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Vladimir Putin publicó un mensaje en el que claramente asegura que su país está listo para ayudar a Venezuela en caso de cualquier amenaza.