Lo que necesitas saber: La misión en territorio mexicano sería realizada con integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas y también participarían agentes de la CIA en operaciones encubiertas.

Para nada es una novedad la idea de Trump de mandar tropas militares a México para “combatir los cárteles del narcotráfico”… aunque según ‘NBC News’, parece que ahora sí lo va a cumplir, pues incluso ya se están preparando.

Foto: Getty Images

Trump planea enviar tropas a México para combatir cárteles; según NBC

De acuerdo con el medio NBC News, dos funcionarios estadounidenses en activo y dos exfuncionarios de alto nivel confirmaron que Estados Unidos comenzó con los planes de una misión militar en territorio mexicano.

De acuerdo con la información, el objetivo de las tropas sería atacar “directamente a los cárteles del narcotráfico”, algo que por muuuucho tiempo ha querido hacer el presidente Trump.

Aunque se asegura que ya comenzaron los primeros entrenamientos para la posible misión, hasta el momento el gobierno estadounidense todavía no se ha decidido si se realizará o no la operación en México.

Tropas estadounidenses en Irak // Foto: Getty Images

¿Cómo sería la operación?

La misión en territorio mexicano sería realizada con integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC), operando bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense (Título 50).

Además, habría ataques con drones contra los laboratorios de drogas y de líderes criminales y también participarían agentes de la CIA en operaciones encubiertas.

Y si lo pensamos bien, esto no parece tan loco… tomando en cuenta que el mandatario de Estados Unidos ya lo hizo en Venezuela, pues hace unas semanas reveló que autorizó una misión encubierta de la CIA en territorio de Maduro.

El gobierno despleó militares en las calles de Estados Unidos para controlar protestas de hace unas semanas // X:@USNorthernCmd

¿Y la postura de México?

Desde que el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, Trump no ha dejado de insistir en “ayudar” a nuestro país enviando sus tropas.

Aunque no la tiene nada fácil con la presidenta de México, a quien le podemos criticar muchas cosas, pero algo que sí ha dejado claro es que el Ejército de Estados Unidos no entrará a suelo azteca.