Lo que necesitas saber: Horas antes de darse a conocer a la ganadora del Nobel de la Paz, Trump dijo que él merecía el reconocimiento, por haber terminado con ocho guerras: "pero quizás encuentren una excusa para no dármelo".

Como se esperaba, hubo quejas por no darle el Nobel de la Paz a Donald Trump. El presidente no dijo (o no ha dicho nada), pero para eso están sus cercanos: el reclamo salió de la Casa Blanca.

Trump en Asamblea General de la ONU / Foto: Getty Images

“Se antepuso la política a la paz”, dicen en La Casa Blanca

El asistente de Trump y director de Comunicación de La Casa Blanca, Steven Sheung, se encargó de hacer el respectivo berrinche por el no reconocimiento a Trump por lo muuuuuuuuucho que se ha rifado para alcanzar la paz mundial.

“El Comité Nobel demostró que antepone la política a la paz”, reprochó en un mensaje en redes el funcionario, luego de que el Comité Noruego del Premio Nobel de la Paz decidiera entregar el galardón a María Corina Machado, líder opositora de Venezuela.

María Corina Machado y Edmundo González / Foto: Getty

Trump tiene “corazón humanitario… seguirá poniendo fin a guerras”

Como si se tratara del video viral de ese chamaquito que le mienta su “mother” a la chica que bateó a su amigo (que tiene bonitos sentimientos), Cheung lamenta que no se le haya entregado el Nobel de la Paz a Trump… ya que la humanidad tardará en ver a otro como él.

“Nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad”, advirtió el de La Casa Blanca. “Tiene corazón de humanitario”.

Nueva orden ejecutiva de Donald Trump // Foto: Getty Images

Pese a que le hicieron el feo, en la Casa Blanca dicen “cáaaaamara”, pero que no hay bronca: “él seguirá haciendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”… ¿como hasta ahora?

María Corina Machado dedica Nobel de la Paz a Trump

En lugar de premiar a tan humanitario personaje que alentó que Israel bloqueara la ayuda humanitaria a Gaza, el comité del Nobel de la Paz decidió reconocer la labor de María Corina Machado, líder opositora al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Aunque algunos no ven la relación (o hacen como que no), parece que el Nobel de la Paz llegó de forma indirecta a Trump, quien ha respaldado a la oposición en Venezuela… y que recientemente se ha dedicado a atacar a supuestas lanchas utilizadas por grupos narcoterroristas para abastecer de drogas a Estados Unidos.

En su mensaje de agradecimiento por el Nobel de la Paz, María Corina Machado dedicó éste a la gente de su país… y a Donald Trump de quien, dijo, en estos momentos necesita todo el apoyo para hacer libre a Venezuela “again”.