Lo que necesitas saber: La funcionaria mencionó que la propuesta de ordenamiento se construirá con participación comunitaria y con la intervención de distintas dependencias.

Tras el rechazo del proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, tal parece que esto no se quedará ahí, pues todo apunta a que este destino podría convertirse en un lugar protegido.

El pasado 5 de junio, durante la conferencia matutina y con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el objetivo es brindar protección a la zona para priorizar el ecoturismo y limitar los desarrollos turísticos de gran escala.

Sin embargo, también mencionó que esto no puede realizarse sin la participación y el consentimiento de la comunidad, por lo que estarían trabajando en conjunto para definir el futuro de Mahahual y el modelo turístico que desean para la región.

Tras esto, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó que ya sostuvo conversaciones con habitantes de la comunidad y escuchó diversos planteamientos de los distintos sectores de la zona.

La funcionaria mencionó que la propuesta de ordenamiento se construirá con participación comunitaria y con la intervención de distintas dependencias federales, estatales y actores relacionados con el sector turístico.

Por ahora no se conocen los detalles del decreto ni las medidas específicas que podría incluir. Sin embargo, la intención del gobierno federal es avanzar hacia un modelo que permita proteger los ecosistemas de Mahahual sin dejar de lado la actividad turística que forma parte de la economía local.