Lo que necesitas saber: La noticia llega luego de semanas de presión social y de que incluso especialistas advirtieran sobre los riesgos ambientales que implicaba construir un complejo turístico de este tamaño.

Las últimas semanas se volvió muy viral el tema del proyecto de Royal Caribbean llamado “Perfect Day México”, un parque acuático que pretendía construirse en Mahahual, Quintana Roo, y que encendió las alertas por el posible impacto ambiental que podría generar en la zona.

Y es que, de acuerdo con ambientalistas, habitantes y colectivos, el proyecto podría afectar manglares, arrecifes y distintas especies que habitan en esta parte del Caribe mexicano. Por eso comenzaron protestas, campañas de recolección de firmas y muchísimo ruido en redes sociales para pedir que el plan no avanzara.

Foto: @greenpeacemx

La tarde de este 19 de mayo, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, confirmó que el proyecto no será aprobado por el gobierno federal.

“No se va a aprobar el proyecto”, declaró la funcionaria durante un evento oficial, donde también explicó que la empresa aparentemente ya estaba buscando desistirse del plan. Aun así, dejó claro que Semarnat mantiene una postura firme para que el proyecto no se lleve a cabo.

Foto: @SEMARNAT_mx

La noticia llega luego de semanas de presión social y de que incluso especialistas advirtieran sobre los riesgos ambientales que implicaba construir un complejo turístico de este tamaño en una zona ecológicamente sensible como Mahahual.

Y aunque todavía falta conocer qué pasará oficialmente con el proyecto, muchas personas ya ven esta decisión como una muestra de que la presión ciudadana sí puede generar cambios, pues el tema logró llegar bastante lejos y poner sobre la mesa la importancia de proteger espacios naturales como este.