¿Y la supuesta detención? ¿Y los 25 mil dólares? De eso nada. Mucha especulación y críticas se han hecho a raíz de la renuncia de la titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX, Paola Félix Díaz, pero Claudia Sheinbaum dice que su baja sólo fue por volar de manera fifí.

“Era una servidora pública muy eficiente que le echaba muchas ganas, pues cometió un error al haberse subido a un avión privado, aquí nadie puede subirse a aviones privados”, señaló la jefa del gobierno de la CDMX.

Por si estuvieron bien entretenidos con el Gran Premio de México y no saben de qué estamos hablando, pues resulta que el sábado se difundió la noticia de la supuesta detención de la secretaria de Turismo de la CDMX. Según el periodista Darío Celis, esto fue en Guatemala, donde la ahora exfuncionaria pretendía ingresar de manera ilegal 25 mil dólares.

Tras ser quemada con la banda, Paola Félix salió en redes a negar que hubiera sido detenida. Según la exsecretaria de Turismo, sí andaba por Guatemala el sábado 6 de noviembre (fue invitada a “un evento social”) y sí viajó en un avión privado… pero nada de 25 mil dólares y mucho menos una detención.

“Darío Celis, si tienes pruebas de que me detuvieron en Guatemala, preséntalas, si no, retráctate. Si no lo haces, te demandaré por daño moral”, advirtió la exfuncionaria por medio de sus redes sociales.

Pese a que aseguró no tener nada que ocultar, Paola Félix presentó su renuncia a la Secretaría de Turismo de la CDMX, la cual fue inmediatamente aceptada por la administración de Claudia Sheinbaum.

“Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el gobierno capitalino, por lo que se refrenda su compromiso con la honradez y trasparencia”, señaló el Gobierno de la CDMX en el muy breve comunicado con el que se confirmó el “bye, bye” a Paola Félix.

Al comentar sobre la baja de la secretaria de Turismo, Sheinbaum remarcó que su administración no tolerará que un servidor público “llegue al gobierno de la ciudad a querer seguir actuando como actuaban los anteriores gobiernos”… esto refiriéndose al uso de aviones privados. Del dinero y la supuesta detención en Guatemala, naaaaada.

Polémica de secretaria de Turismo se lleva a toda la 4T

¿Poooor? Bueno, pues da la “casualidad” de que, mientras la titular de Turismo capitalino era supuestamente detenida con 25 mil dólares en efectivo, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se andaba casando por aquellas tierras. ¿Coincidencia?

Santiago Nieto se casó con la consejera del INE, Carla Humphrey, en la ciudad de Antigua, Guatemala. Entre los más de 300 invitados estuvieron políticos y funcionarios no tan pesados, pero sí de la élite, como Layda Sansores, gobernadora de Campeche; Horacio Duarte, administrador general de Aduanas del SAT; así como los legisladores Sergio Gutiérrez y Javier López Casarín… la ahora extitular de Turismo CDMX.

De acuerdo con La Lista, Paola Félix fue detenida con otras cinco personas, una de ellas el dueño del periódico El Universal, quien habría dicho que el dinero era suyo y que lo usaría “con propósitos médicos”. Luego de la boda de Santiago Nieto, viajaría a Estados Unidos a citas médicas.