¡Traz! Secretaria de Turismo de CDMX renuncia luego de señalarse que fue detenida en Guatemala

Baia, baia… dice la secretaria de Turismo de CDMX que no cometió ningún delito y que toda acusación en su contra es falsa, pero que de todos modos presentó su renuncia al cargo (¿¿??). Déjame contarte brevemente la historia para que tú construyas tu propia opinión al respecto, ¿te late?

Los señalamientos hacia la secretaria de Turismo de CDMX

Bueno, todo comenzó con un señalamiento del periodista Darío Celis en Twitter. Él indicó que Paola Félix Díaz, secretaria de Turismo de CDMX, fue detenida este 5 de noviembre luego de viajar en un vuelo privado a Guatemala.

El periodista aseguró que la funcionaria intentó ingresar de manera ilegal 25 mil dólares a ese país, pero la torcieron.

“Llegó en un vuelo privado en un avión con matricula XA-MHA, iba con el productor teatral Alex gou, a quien le dio por asignación directa el contrato para la realización del desfile de Día de Muertos por más de 15 millones de pesos la semana pasada”, escribió.

El periodista incluso aseguró que tenía pruebas de lo que estaba diciendo, luego de que la propia secretaria de Turismo de CDMX le preguntara si contaba con evidencia de su señalamiento, porque de lo contrario, lo demandaría.

La respuesta de Paola Félix Díaz

Horas más tarde, la propia funcionaria publicó un tuit para informar el porqué de su viaje a Guatemala y para negar las acusaciones. Pero a pesar de eso, también compartió que ya había puesto sobre la mesa su renuncia a la jefa de Gobierno.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor. No he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de Claudia Sheinbaum mi renuncia“, fue el mensaje que compartió la secretaria de Turismo en sus redes,

El Gobierno capitalino ya le aceptó la renuncia

El Gobierno de CDMX ya informó en un comunicado (muuuuuuy breve) que ya fue aceptada la renuncia dé Paola Félix Díaz. Pero acá viene lo más interesante de todo, indican en dicho informe que “los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”… interesante, ¿no?

El Gobierno de la Ciudad de México informa: pic.twitter.com/7hpzIdvTk3 — Gobierno CDMX (@GobCDMX) November 6, 2021

Pues así las cosas con la secretaria de Turismo de CDMX. Claudia Sheinbaum no ha dicho nada de esto, pero seguro dirá algo al respecto cuando nombre al sucesor o sucesora para el cargo.