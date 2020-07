Sujeto secuestra autobús en Ucrania y toma como rehenes a 20 pasajeros

La prensa local de Ucrania indica que el sujeto que secuestró el autobús con 20 personas a bordo asegura tener explosivos.

Sin conocerse las razones que lo motivaron a tomar como rehenes a una veintena de pasajeros, un hombre –identificado como Maxim Stepanovich Krivosh– tomó un autobús en la ciudad de Lutsk. Ubicada al noroeste de Ucrania.

Video shows police presence and armored vehicles on scene as armed man takes several people hostage on bus in ongoing situation in Ukraine. https://t.co/H5I8NaePXH pic.twitter.com/D0sUy7vWYL

