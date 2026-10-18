La madrugada de este 18 de octubre, Ucrania lanzó uno de sus mayores ataques contra Rusia y es que envió una ofensiva con drones que alcanzó una instalación petrolera, un centro de datos y un centro logístico en San Petersburgo y la región de Leningrado, donde, lamentablemente, las autoridades reportaron incendios y varios daños materiales.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, sus sistemas de defensa lograron interceptar al menos mil 15 drones ucranianos durante la noche. Además, el gobernador de San Petersburgo informó que el ataque dejó una persona muerta y cinco heridas. También reportó un incendio en la terminal petrolera de la ciudad y en el depósito de combustible de Ruchi.

Bueno, ¿pero por qué dicen que el ataque complica los planes de Trump?

Esto complica un poco las cosas debido a las tensiones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por los intentos de frenar los ataques contra la infraestructura energética de ambos países.

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Y es que el pasado 11 de octubre, Trump anunció una tregua energética, pero ninguno de los dos gobiernos confirmó formalmente el acuerdo. Zelenski acusó a Rusia de continuar los ataques contra instalaciones energéticas ucranianas y justificó la reanudación de los bombardeos contra refinerías rusas.

Mientras tanto, Trump ha criticado las ofensivas ucranianas contra el sector petrolero ruso, en un contexto marcado por las negociaciones para reducir las tensiones y los intentos de Washington por contener los precios de los combustibles.

Esto podría aumentar las tensiones entre los gobiernos involucrados, así que ahora queda esperar la reacción de Trump, pues habrá que ver qué dice sobre esta nueva ofensiva.