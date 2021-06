UIF ha detectado irregularidades en financiamiento de campañas… pero informará después de elecciones

Aunque para muchos lo más lógico sería ir “sobres” y quemar a los candidatos a los que se les ha detectado financiamiento ilegal de sus campañas (no vaya ser que ganen y luego gasta con fuero salen), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuará de diferente manera… por orden del presidente.

De acuerdo con La Jornada, el titular de la UIF, Santiago Nieto, confirmó que sí se han detectados financiamientos ilegales de campañas… pero será hasta después de que pasen las elecciones cuando se haga pública la información. Esto porque así lo pidió AMLO.

“Fue claro al señalar que no había que interferir en el proceso electoral y toda la información sobre financiamiento ilegal a candidatos fue remitida a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cuando lo han requerido”, señaló el titular de la UIF.

Nieto Castillo explicó que una de las transas financieras que se han detectado al interior de las campañas políticas es la de la clásica “empresa fachada” usada para triangular recursos. Además, aclaró que no es que no se esté actuando, sólo que se hace de manera discreta. Por ejemplo, ya se solicitó uno que otro congelamiento de cuenta bancaria… pero no se dirá de quien o quienes. Habrá que esperar hasta después del de junio.

Bueno, ni tan discreta la UIF

Recordemos que una de las bombas del proceso electoral se soltó en Nuevo León, al darse a conocer que dos de los principales aspirantes a la gubernatura están bajo investigación de la Fiscalía General de la República por delitos electorales… hubo quienes dijeron que todo se trató de una forma de echarle la mano a cierta candidata (cof, la de Morena, cof, Clara Luz Flores,cof)… sin embargo, si ése fue el caso, pues no les salió: la susodicha siguió sin despuntar en su campaña y uno de los denunciados ( Samuel García) ya se perfila como ganador de la contienda.

En fin, así como los casos de Samuelín García (Movimiento Ciudadano) y Adrián de la Garza (PRI), conoceremos más después del 6 de junio, según adelantó el titular de la UIF. Habrá denuncias y toda la cosa, todo para que las autoridades lleguen “hasta las últimas consecuencias”.

Ya como un extra, la UIF sigue metiendo presión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. Por el momento mantiene sus cuentas congeladas (y las de 37 personas físicas y morales relacionadas con él) y ya presentó cuatro denuncias en su contra.