Y en la nota hereje del día: Sacerdote poblano se invitó a La Última Cena y pintó su cara

Y en la nota hereje del día, este viernes nos encontramos una historia que nos sacó varias carcajadas: un sacerdote en Puebla está metido en la polémica después de que le pegara un extraño atacazo artístico. Resulta que el clérigo decidió invitarse a La Última Cena y mandó a pintar su rostro en la icónica obra.

Para acabarla de amolar, no crean que la puso en la sala de su casa. No, señor. El sacerdote tuvo la puntada de poner su carota en La Última Cena que está pintada en las paredes de la parroquia de San Nicolás de los Ranchos.

La polémica explotó cuando la gente se fijó en la obra y se dieron cuenta que uno de los Apóstoles no cuadraba.

Si le echas un ojo a esta versión de La Última Cena, verás que, en la esquina derecha, no está pintado Simón, ni Juan y mucho menos Judas “El Among Us” Iscariote. En realidad, aparece un rostro poco reconocible que definitivamente no corresponde a la época en que Leonardo se aventó la obra.

Y solo los pobladores de San Nicolás lo reconocieron… pues se trata del sacerdote encargado de esta parroquia en Puebla. Su nombre es Francisco Sales Cruz.

¿Lo más preocupante? Aparentemente todo fue una orden directa del propio clérigo.

De acuerdo con el reporte de Manuel Herrera para Imagen Noticias, en las investigaciones previas ya se enteraron que el padre obligó al pintor de esta versión de La Última Cena a poner uno de los participantes “a su imagen y semejanza”.

¿Y ahora qué va a pasar?

Pues el enojo en la comunidad de San Nicolás de los Ranchos en Puebla no se ha hecho esperar.

“Varios de los pobladores ya asistieron al arzobispado para presentar su queja”, señalaba Imagen Noticias. Así que no solo es el coraje pues ya acudieron con las autoridades superiores —no taaan superiores— para que este sacerdote quite su carota de La Última Cena que adorna la parroquia.