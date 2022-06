A partir de este jueves 23 al domingo 26 de junio se realizará la Copa LGBT en el Deportivo Azcapotzalco de la CDMX, en el cual se darán competencias de fútbol, voleibol, básquetbol y otros deportes, por lo que queremos contarles un poco sobre la historia de este evento coordinado por Nicolás Pineda, y de uno de los equipos participantes: Caprichosas LGBT.

Copa LGBT

Orgullo Deportivo se encarga de realizar la Copa LGBT y forma parte de los Gay Games, el cual es un evento multideportivo que se lleva a cabo cada cuatro años.

Al respecto, Nicolás Pineda, coopresidente de la organización mexicana, comenta que se inspiraron justo en el evento internacional para crear la Copa LGBT.

Foto: Captura de pantalla.

Ya hablando de su historia, nos cuenta que la primera edición fue en 2018, aunque en esa ocasión solo se trató de una competencia de futbol, la cual juntó a unos 250 atletas de todo México. Mientras que en 2019, el torneo integró otros deportes como basquetbol y voleibol, logrando juntar a más o menos 850 deportistas.

En 2020 y 2021 no se pudo realizar por la pandemia de COVID-19; sin embargo, este 2022 se dará la tercera edición con unas 20 disciplinas deportivas y mil 200 atletas de todo el país, peeero… también de Ecuador, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

Incluso se integrarán algunas actividades culturales y tendrán por primera vez a un contingente de deportistas LGBT en la próxima Marcha del Orgullo de este próximo sábado 25 de junio.

¿Por qué nace este evento?

De acuerdo con Nicolás, la Copa LGBT nació porque querían un lugar seguro para que atletas de la comunidad compitieran a nivel nacional, ya que muchos no lo pueden hacer en sus ciudades abiertamente, “a expresarse tal cual son por el miedo al rechazo, por el miedo a la homofobia”.

Por ejemplo, dice que aún en 2022, hay equipos femeniles donde mujeres trans no pueden jugar, ya que muchas veces les dicen que no son mujeres, que son hombres y que no pueden competir porque tienen una ventaja.

Foto: Cuartoscuro

“La Copa LGBT es un espacio seguro, inclusivo, donde cualquier persona puede participar. No está limitado a la comunidad LGBT nada más, es abierto, pero sí buscamos con el nombre visibilizar que también la comunidad LGBT puede practicar deporte y que también tienen nivel competitivo”.

Además cuenta que han organizado eventos regionales como la Copa del Orgullo en Zapopan, en 2021 y la Copa LGBT Jalisco, en 2020, la cual fue parte de los eventos del Guadalajara Pride.

Foto: Copa LGBT.

Gracias a éstos, otras localidades les han pedido que organicen torneos en sus municipios o ciudades, como la Copa LGBT Taxco. Pero lo mejor de esto, indica, es que les ha ayudado a identificar a más atletas y equipos de la comunidad.

¿Cómo ha sido la organización de la Copa LGBT?

Cuenta que la primera vez que organizaron la Copa LGBT no tuvieron el apoyo de ningún patrocinio ni del gobierno de la CDMX, solo rentaron las canchas y contrataron árbitros. Por esto, tuvieron que cobrar inscripción a los equipos y así tener dinero para los gastos.

Afortunadamente, para la segunda tuvieron el apoyo de la alcaldía de Azcapotzalco para las instalaciones. Sin embargo, aún tuvieron que cobrar una inscripción de mil pesos por equipo para tener trofeos, hidratación y cubrir otras necesidades.

Foto: Copa LGBT.

Sería hasta esta edición que ya no cobraron nada, a pesar de que son más atletas, competencias y recursos los que se necesitaron, pues consiguieron el apoyo de organizaciones, de la alcaldía Azcapotzalco, del diputado Temístocles Villanueva y del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

De hecho, los deportistas tuvieron como único requisito para inscribirse, completar un curso en línea del consejo; esto para que todos los participantes tuvieran una base mínima de derechos humanos, en educación sexual y de diversidad.

Foto: Pexels-Pavel Danilyuk

“Ahí también aseguramos de que todos los participantes lo van hacer de una manera respetuosa y no vamos a tener insultos homofóbicos o gritos de discriminación hacia las personas trans, sobretodo”.

Otra cosa que destacó es que en esta ocasión participarán otras competencias, como de videojuegos, combates con sables de luz, un torneo de ajedrez y el ciclotón, el cual se realizará con temática LGBT y donde se premiará a las mejores bicicletas que tengan un mensaje de inclusión.

Foto: Copa LGBT.

Igual nos presumió que habrá una aplicación con la que los atletas podrán conocer todos los resultados en tiempo real. Además, para las inscripciones, los deportistas pudieron hacerlo por medio de la página copa.lgbt, donde se encuentra un formulario donde se pregunta, además de datos personales, el género con el que se identifican.

Por ejemplo, si una mujer trans quiere participar en la categoría femenil, ella puede hacerlo, o en su caso, en la varonil, si así lo desea. Con esta medida, señala Nicolás, evitan etiquetar a los competidores por su apariencia y a partir de eso elegir la categoría en que deberían estar.

Los obstáculos a los que se han enfrentado

“La comunidad deportiva LGBT es un grupo muy reducido, muy compacto, o sea, hay algunos torneos que se hacen en Guadalajara y nosotros vamos y ya nos conocemos, u otros que se hacen en Monterrey y casi, casi somos los mismos equipos, entonces ya nos ubicamos muy bien, entonces no ha habido problema en ese sentido”, dice el coordinador sobre problemas de discriminación.

Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, señala que el problema está con las personas que no son de la comunidad LGBT. Sí, dice que cuando algún medio los entrevista y sacan su publicación en redes sociales, muchos usuarios comienzan a criticarlos.

“Las dificultades han sido esas, el enfrentar ese tipo de comentarios negativos o de rechazo que solamente demuestran que eventos como estos (la Copa LGBT) siguen siendo necesarios porque hay homofobia”.

¿La meta? Ser un evento deportivo de talla internacional

Por último, nos dice que la meta que tienen a largo plazo es muy clara: que la Copa LGBT se convierta en un evento internacional, que se organice cada año y sea bien conocido, como los EuroGames o el Sin City Classic de Las Vegas, pero en Latinoamérica.

Foto: Captura de pantalla.

Mientras que a corto plazo, esperan que para el siguiente año tengan el apoyo de la CDMX para que se haga la cuarta edición en Ciudad Deportiva, así como que las autoridades capitalinas los ayuden con la logística, la difusión y con el transporte de los deportistas.

Caprichosas LGBT

Osvaldo García es de Guadalajara, Jalisco, tiene 25 años de edad y es director técnico de Caprichosas LGBT, uno de los equipos de fútbol que participarán en la Copa LGBT y que nos cuenta un poco sobre la historia de este club y de su carrera como deportista de la comunidad.

¿Cómo nació Caprichosas LGBT?

Hace tres años, cuando la mayoría de los integrantes de Caprichosas estaban en el equipo Divinas, decidieron crear un nuevo proyecto, luego de que tuvieran algunas diferencias de ideas con el dueño de este club.

Foto: Caprichosas LGBT.

Por esto, Osvaldo habló con él para decirle que se saldrían del equipo para crear uno nuevo. Aunque él intentó terminar de la mejor manera, en su momento el líder de su exclub le dijo que solo era un “capricho” suyo, palabra de la cual decidieron inspirarse para el nombre, a pesar de que ya habían decidido llamarse Leonas.

Sería el 16 de mayo de 2019 que oficialmente comenzaría la historia de Caprichosas LGBT con diez integrantes, de los cuales aún siguen cuatro, tanto homosexuales, como mujeres trans y heterosexuales.

“No somos un equipo cerrado a solamente gays, también tenemos aliados”.

Foto: Cuartoscuro

Actualmente, ocupan los primeros lugares en Guadalajara, y aunque no participan en todos los torneos nacionales, si intentan hacerlo en los de mayor calidad. Incluso cuenta que en la edición anterior de la Copa LGBT, fueron el único equipo foráneo que calificó y que quedaron en cuarto lugar.

Ahora, en el nuevo certamen, acudirán nueve jugadores de la comunidad LGBT y tres heterosexuales para competir en futbol. Además, Caprichosas participará en voleibol de playa y atletismo, ya que dentro del equipo existe un selectivo llamado Tapatíos.

La historia de Osvaldo García dentro del deporte

Empezó a jugar futbol desde chico, en el equipo de barrio con otros niños y después con hombres heterosexuales. Sí, comenzó como portero, pero luego de una lesión en el hombro, dejó la cancha. Y aunque estuvo bajo el arco un tiempo en Divinas, cuando nació Caprichosas LGBT empezó a jugar como defensa y a veces como delantero.

Pero ya como director técnico, señala que es una experiencia totalmente diferente, que es una responsabilidad distinta.

Foto: Caprichosas LGBT.

“No tenemos el reconocimiento como tal, pero es parte de. A mí no me importa que me reconozcan, a mí, mientras el resultado se dé, para mí es lo mejor”.

Explica que, por ejemplo, la liga heterosexual es muy difícil porque juegan contra hombres que no les gusta perder contra personas de la comunidad LGBT: “Literalmente son las palabras que expresan: ‘¿Cómo vamos a perder contra las jotitas?’”.

Al respecto, dice que tanto como jugador, como director técnico, ha sufrido ataques e insultos, pero que él siempre ha preferido demostrar sus capacidades dentro de la cancha, jugando y con buenos resultados.

Foto: Captura de pantalla.

Ya hablando de los torneos LGBT, Osvaldo asegura que éstos son más pasionales y tienen gran nivel. Por ejemplo, indica que Caprichosas está catalogado como uno de los equipos más fuertes de la próxima Copa LGBT.

Por otra parte, nos comenta que otra de sus tareas es buscar apoyos y la logística para su participación en torneos locales y nacionales. Eso sí, él no siente que Caprichosas LGBT sea solo de él, siempre dice que es de todos los que conforman el equipo.

Amistades para toda la vida

Sobre las buenas experiencias que ha conseguido por Caprichosas LGBT, dice que siempre ha sido bien recibido, a pesar de algunas excepciones, pero lo principal es que ha encontrado personas especiales: “Eso es lo que me ha regalado el futbol y lo que me ha regalado Caprichosas: amigos, amistades para toda la vida”.

Foto: Cuartoscuro

Sí, dice que también siempre hay familias, mujeres y niños que buscan sacarse fotos con ellos y que les echan porras. Y aunque siempre hay personas que los critican, que se burlan de ellos, para él también está bien eso porque es parte del futbol: “Y lo bonito, a veces, también es tener a la gente que te tira porque también es padre, porque sino no tendría sentido el futbol. Si todo fuera bueno, creo que no estaría aquí”.

“Queremos ser los reyes de reyes”.

A corto plazo, con la Copa LGBT a la vuelta de la esquina, su meta es quedar campeones para que todos conozcan al equipo, demostrar que en Jalisco se están haciendo las cosas bien, y de paso llamar la atención al gobernador Enrique Alfaro para recibir el apoyo del estado.

A mediano plazo, quieren que todos los jugadores tengan pasaporte y visa para ir a competencias internacionales como los Sin City Classic. De hecho, como el siguiente año Guadalajara será sede de los Gay Games junto a Tokio, igual quieren estar ahí porque se consideran locales.

“Queremos ser los reyes de reyes”.

Foto: Caprichosas LGBT.

Y ya hablando de la Copa LGBT, señala que ésta y otros eventos que organiza Nicolás Pineda son de calidad, uno de los torneos de futbol más grandes en Latinoamérica. De hecho, agrega que próximamente se realizará la Copa LGBT Guadalajara en colaboración con Caprichosas.

Por último, indica que lo que quiere este equipo es buscar la visibilidad hacia la comunidad LGBT por medio del deporte, que los niños y niñas no crezcan con la idea de que son personas malas.

Foto: Caprichosas LGBT.

“Que todos somos uno mismo, es el mensaje que queremos llegar a dar por medio del futbol, que somos iguales todos ante la sociedad y ante cualquier persona. O sea, que no porque tú seas heterosexual, eres mejor persona que yo, porque muchas veces está muy mal dicho que estamos locos; no, no estamos locos, simplemente estamos viviendo la vida a nuestro modo, obviamente con respeto. Pero ese es el mensaje, que queremos que nos vean como seres humanos, porque parte de la sociedad no lo hace”.