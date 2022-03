Un mes de guerra en Ucrania ha desplazado más de 4 millones de niños y niñas

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en un mes de guerra hay registro de la muerte de 78 niños y niñas, además de 105 menores heridos. Pero es importante mencionar que estas cifras son solo los informes que la ONU ha podido confirmar, por lo que es probable que el número real sea mucho mayor.

Y la situación para millones de menores ucranianos es bastante complicada.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que un mes de guerra ha desplazado 4.3 millones de niños, lo que es más de la mitad de la población infantil en Ucrania, estimada en 7.5 millones.

Niños desplazados de Ucrania

Esta cifra de menores desplazados incluye a los más de 1.8 millones de niños que cruzaron a países vecinos en calidad de refugiados y los 2.5 millones que por el momento son desplazados internos moviéndose de sus ciudades de origen.

La directora de UNICEF, Catherine Russell, explica que esta guerra ha causado uno de los desplazamientos de niños a gran escala más rápidos desde que ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Esto, por supuesto, podría traer consecuencias profundas para las generaciones que vienen.

Y no solo es eso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que han habido 52 ataques que afectaron instalaciones de atención médica. Solo para darnos una idea de qué tan grave es la situación para los ucranianos que no han logrado salir, se estima que 1.4 millones de personas no tienen acceso a agua potable.

Eso además de que más de 450 mil niños de entre 6 y 23 meses de edad necesitan apoyo alimentario complementario.

En este contexto la UNICEF ha documentado y observado una reducción en la aplicación de vacunas del esquema primario para los niños, incluyendo las vacunas de sarampión y poliomielitis.

Por todas estas razones, la UNICEF está pidiendo un alto al fuego inmediato para poder proteger a los niños contra cualquier daño.

“A pesar de los intensos esfuerzos para garantizar un acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas, persisten importantes desafíos en las zonas más afectadas de todo el país“, se lee en un comunicado de UNICEF.