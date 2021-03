UNAM reconoce deuda y dice que comenzará a pagar salarios a maestros

Hace exactamente un mes, reportábamos por acá que maestros y maestras de la Facultad de Ciencias señalaban que había irregularidades en sus pagos. Ahora la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que esta semana comenzará a pagar salarios a los docentes.

¿La UNAM comenzará a pagar los salarios de los maestros?

Por medio de un comunicado de prensa, la UNAM reconoció que adeudaba salarios a maestros. Sí, indicó que por el confinamiento del personal por la emergencia sanitaria del COVID, se dieron algunas complicaciones de “carácter administrativo”, y que por esta razón estaban enfrentando problemas de retraso en pagos a maestros y maestras de algunas de sus facultades.

“En la Universidad, sensibles a los inconvenientes que esta situación inédita ha causado a sus docentes, hemos podido cubrir a la fecha los adeudos que se tenían con un número importante de ellos y ellas. Sin embargo, todavía falta por resolverse la situación de algunos docentes”, indicaron en el breve comunicado que compartieron en sus redes sociales.

Luego dijeron que entendían el malestar de los afectados y que por ello la Secretaría General y la Secretaría Administrativa comenzaron a tomar medidas extraordinarias para pagar los salarios de los maestros y maestras, así como de los ayudantes de los docentes a partir de esta semana.

¿Qué reportaron los maestros hace un mes?

Por medio de Twitter, un usuario recopiló la situación de muchos maestros de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quienes no estaban recibido sus salarios o sufrían otras irregularidades. Un ejemplo es que algunos indicaban que el Sindicato de la UNAM les informó hace un año que por el “Cierre de Año Fiscal” ya no podían pasar por sus cheques hasta 2021, pero que cuando fueron a principios de este, les dijeron que aún no podía solicitarlos.

Se han intentado seguir los canales institucionales sin obtener respuesta pic.twitter.com/uRnw8mgcjz — alex_ham (@hamiltofeles) February 15, 2021

Lo peor es que también indicaban que cuando querían obtener respuesta o información de las autoridades universitarias o por medio de los canales oficiales, nadie les daba alguna respuesta.