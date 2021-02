Maestros de Ciencias de la UNAM denuncian falta de pagos

¿Qué está pasando en esta Facultad? En redes sociales reportan que existe falta de pagos a maestros de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sí, además de otras irregularidades como que no existe claridad en la cantidad de dinero que deben recibir y que las instituciones responsables no responden a las dudas y aclaraciones de los docentes.

¿Cuál es la situación de los maestros de Ciencias de la UNAM?

Por medio de un hilo en Twitter, un usuario recopiló la situación de muchos maestros de la Facultad de Ciencias, quienes no han recibido sus pagos o sufren otras irregularidades relacionadas a su sueldo. Por ejemplo, un docente que indica que en su suelo no se agrega ninguna despensa y tiene un adeudo de sueldos que de acuerdo a él, no existen.

Abro hilo con testimonios sobre #CienciasUNAMNoPaga No hay claridad en los montos que deben recibir los profesores pic.twitter.com/gVhvocWKJa — alex_ham (@hamiltofeles) February 15, 2021

Otros más señalan que el Sindicato de la UNAM les informó hace un año que por el “Cierre de Año Fiscal” ya no podían pasar por sus cheques hasta 2021, pero que ahora les dicen que aún no pueden solicitarlos en Rectoría. “Ya van dos veces así, ya hasta me da risa”, se lee en el testimonio de este profesor.

Instituciones y autoridades no les dan respuesta

Por otra parte, los maestros de Ciencias señalan que ante la falta de pagos han acudido a los canales oficiales de las instituciones responsables para resolver sus situaciones pero no les dan ninguna respuesta.

Se han intentado seguir los canales institucionales sin obtener respuesta pic.twitter.com/uRnw8mgcjz — alex_ham (@hamiltofeles) February 15, 2021

Situación parecida con la Dirección General de Personal (DGP) y la propia Facultad de Ciencias, quienes les han dicho que no pueden terminar la revisión de nómina hasta que la institución educativa los registren para el nuevo semestre: “¿Alguien sabe dónde rayos se solicita eso? Es el maldito colmo que sigan cometiendo tantos atropellos una y otra vez”, señala uno de los profesores.

Incluso reportan que la página de internet de la Oficina Digital de la DGP no funciona correctamente:

Docentes comienzan a tomar medidas

Ante la falta de pagos y de respuesta de las instituciones responsables, los maestros de la Facultad de Ciencias han comenzado a tomar diferentes medidas como reuniones virtuales para hablar de sus situaciones y buscar ya no una respuesta individual sino colectiva por las irregularidades de sus sueldos.

Mientras tanto, la Dirección General de Personal les informa a algunos profesores que sus pagos quedarán hasta el próximo 10 de febrero o de marzo de 2021, pues agregan que por la falta de personal no han podido procesar todos los movimientos de la UNAM.

El semstre comenzó en Septiembre, la fecha de pago -dicen- será hasta Marzo #UNAMnopaga #CienciasUNAMNoPaga pic.twitter.com/6XtPQPnoDf — alex_ham (@hamiltofeles) February 15, 2021

En fin… entre que no les dan sus sueldos completos o de plano no les dan nada, los maestros de Ciencias de la UNAM han optado por realizar una Asamblea Virtual para ponerse de acuerdo y saber que harán ante estas irregularidades en sus salarios.

Cabe mencionar que la propia Facultad de Ciencias ha pedido a maestros que sí han recibido sus pagos, contribuyan en un “fondo solidario” para darles dinero a los profesores que tienen problemas; sin embargo, mencionan que esto no debería darse, pues señalan que desde un inicio debió cumplirse con los pagos.