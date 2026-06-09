Lo que necesitas saber:

La UNAM suspenderá actividades el 11 de junio.

Si tienen una cita agendada el 11 de junio en la UNAM, échenle ojo a esta información porque la Universidad avisó que suspenderá sus actividades el día de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX.

Sí, en medio de la información de convocatorias a marchas y protestas y el anuncio de la SEP de suspender clases en primarias y secundarias de CDMX, la UNAM decidió detener sus actividades, al menos, para el 11 de junio.

UNAM suspende actividades por la inauguración del Mundial 2026
Foto: @UNAM_MX

UNAM suspende actividades por la inauguración del Mundial 2026

La UNAM tomó esta decisión ante las afectaciones “severas” a la movilidad de la gente en horarios laborales por las convocatorias a protestas y por la naturaleza del mismo evento.

Y como por aquellos lares el ciclo escolar (semestral y anual) ya terminó y la actividad académica disminuyó, de manera excepcional y “sin que siente precedente alguno”, la Universidad Nacional Autónoma de México suspenderá sus actividades el jueves 11 de junio.

UNAM suspende actividades por la inauguración del Mundial 2026
Foto: Pexels.

Esta medida se suma al home office en las oficinas centrales del INE en CDMX, por ejemplo, o la declaratoria del 11 de junio como día inhábil por el Poder Judicial de Ciudad de México.

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Hola, soy Lucy Sanabria. Desde 2018 redacto y reporteo para Sopitas.com, con especial entusiasmo en temas de derechos humanos y LGBT+. En 2021 fui parte de la generación de la beca de Periodismo Incluyente...

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