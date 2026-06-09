Lo que necesitas saber:
La UNAM suspenderá actividades el 11 de junio.
Si tienen una cita agendada el 11 de junio en la UNAM, échenle ojo a esta información porque la Universidad avisó que suspenderá sus actividades el día de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX.
Sí, en medio de la información de convocatorias a marchas y protestas y el anuncio de la SEP de suspender clases en primarias y secundarias de CDMX, la UNAM decidió detener sus actividades, al menos, para el 11 de junio.
UNAM suspende actividades por la inauguración del Mundial 2026
La UNAM tomó esta decisión ante las afectaciones “severas” a la movilidad de la gente en horarios laborales por las convocatorias a protestas y por la naturaleza del mismo evento.
Y como por aquellos lares el ciclo escolar (semestral y anual) ya terminó y la actividad académica disminuyó, de manera excepcional y “sin que siente precedente alguno”, la Universidad Nacional Autónoma de México suspenderá sus actividades el jueves 11 de junio.
Esta medida se suma al home office en las oficinas centrales del INE en CDMX, por ejemplo, o la declaratoria del 11 de junio como día inhábil por el Poder Judicial de Ciudad de México.