Lo que necesitas saber: La UNAM suspenderá actividades el 11 de junio.

Si tienen una cita agendada el 11 de junio en la UNAM, échenle ojo a esta información porque la Universidad avisó que suspenderá sus actividades el día de la inauguración del Mundial 2026 en CDMX.

Sí, en medio de la información de convocatorias a marchas y protestas y el anuncio de la SEP de suspender clases en primarias y secundarias de CDMX, la UNAM decidió detener sus actividades, al menos, para el 11 de junio.

Foto: @UNAM_MX

UNAM suspende actividades por la inauguración del Mundial 2026

La UNAM tomó esta decisión ante las afectaciones “severas” a la movilidad de la gente en horarios laborales por las convocatorias a protestas y por la naturaleza del mismo evento.

Y como por aquellos lares el ciclo escolar (semestral y anual) ya terminó y la actividad académica disminuyó, de manera excepcional y “sin que siente precedente alguno”, la Universidad Nacional Autónoma de México suspenderá sus actividades el jueves 11 de junio.

Foto: Pexels.

Esta medida se suma al home office en las oficinas centrales del INE en CDMX, por ejemplo, o la declaratoria del 11 de junio como día inhábil por el Poder Judicial de Ciudad de México.