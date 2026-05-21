Lo que necesitas saber: Si bien falta un comunicado a medios, la medida aplicaría para las oficinas del sur de CDMX del INE. En cuanto a los módulos la cosa todavía no se decide.

Sí, al menos eso aplicaría para la sede en el sur de CDMX. La idea —de acuerdo con un documento oficial difundido por medios de comunicación como La Jornada y Milenio— es que el personal de las oficinas del sur de Ciudad de México haga home office por esto del Mundial 2026.

También se contempla que esta medida aplique para otros estados, mientras sigue pendiente saber qué sucederá con los módulos de atención ciudadana —donde la gente tramita su credencial para votar.

Foto: @INEMexico

INE se prepara para hacer home office en el Mundial 2026

La información surgió a partir de un oficio firmado por la secretaria Ejecutiva Claudia Espino y dirigido a las direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas y la Junta Local de CDMX, que indica que el home office será del 1° de junio —aunque el Mundial arranca el 11— al domingo 12 de julio.

Y, bueno, esta decisión la tomaron porque se prevé una alta afluencia de todo en CDMX.

Ya en serio, de 1.1 millones de turistas y con ellos el aumento del tráfico en las calles y hasta “emisiones contaminantes”.

Foto: @INEMexico

Además de esta justificación, el oficio de la secretaria Ejecutiva explicó que también consideró el home office a solicitud del gobierno de Ciudad de México. ¿La razón?

Usar el estacionamiento de la sede del INE —ubicada en Tlalpan— para cuestiones logísticas y desahogar el tráfico de coches en los alrededores.

“Se ha determinado administrativamente el cierre de nuestros edificios de la zona sur de la Ciudad y el trabajo en modalidad remota para el personal del INE del Centro del país”, se lee en el oficio.

Qué onda con los módulos

“En el caso específico de los Módulos de Atención Ciudadana, la aplicación de esta medida y sus limitantes será comunicado por parte del Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores“.

O sea, habrá que esperar este anuncio o uno más dirigido a medios de comunicación.

Aunque por lo pronto, el INE se perfila retomar actividades presenciales en sus oficinas del sur de CDMX el lunes 13 de julio. Y… esta no sería la primera vez que se va a home office.