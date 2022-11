Se veía como que esta COP27 nomás iba a ser de pura lengua… pero la Unión Europea dejó para el final lo bueno: la esperanza de que, ahora sí, haya un acuerdo para retribuir y apoyar a los países más pobres ante tanto daño climático (causado por los países más poderosos y su emisiones contaminantes).

La propuesta del acuerdo al que el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó en varias ocasiones se planteó durante la madrugada de este 18 de noviembre. Según The Guardian, fue hasta que los países más poderosos escucharon a los más amolados (agrupados en el G77) que dijeron “no pues sí, les hace falta un fondito para enfrentar el desastre ambiental”.

Foto: Pixabay

“Nosotros éramos reacios a la creación de un fondo, pero dado que el grupo G77 defiende tanto esa idea, hemos accedido”, señaló Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea.

Según Timmermans, la vacilación entre crear o no el fondo para “pérdidas y daños” no era por ser ojetes y tacaños (como se piensa), sino porque los países de la Unión Europea veían que hay otras herramientas existentes para – casi – los mismos fines… pero no se ocupan. Entonces, los de la Unión Europea estaban aplicando el maternal “no, primero acábate eso y luego vemos si te doy lo que realmente quieres y necesitas”.

Foto: Pixabay

Desde el año pasado, en la COP26, el secretario general de la ONU de esto pedía su nieve: un fondo de “pérdidas y daños” por el cambio climático que, básicamente, es para que los países ricos ayuden a los menos pobres a enfrentar las broncas desprendidas del calentamiento global… pues porque ellos se han beneficiado de acciones que han llevado al planeta a estar al borde de una crisis climática.

“Nosotros fuimos quienes financiamos la revolución industrial con nuestra sangre, sudor y lágrimas ¿Y ahora tenemos que afrontar la doble penalización de pagar también el coste del aumento de las emisiones? Eso es fundamentalmente injusto“, reclamó Mia Mottley, ministra de Barbados, país parte del G77.

Captura de pantalla

Pues ahí está ya la Unión Europea con la propuesta del fondo… ahora lo que restaría (nada más) es marcar de forma clara cómo operaría. Para empezar, según se estableció, servirá para apoyar a los países más vulnerables. Y ya… es decir, no hay nada realmente establecido.

Lo único que tiene claro la Unión Europea es que el fondo no operará como única vía de apoyo a los países del G77, sino como una parte de todo un “mosaico de soluciones” para atacar la crisis climática.