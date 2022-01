Pintan un edificio de Washington con esvásticas justo el día memorial por el Holocausto

El pasado 27 de enero se conmemoró, como todos los años, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En este día se conmemora la liberación, en 1945, del campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau.

Justo un día después de esto, el 28 de enero, alguien rayó el exterior de la estación ferroviaria Union Station, en Washington DC, con esvásticas.

Por medio de sus redes sociales, la reportera Jennie Taer publicó un video que muestra las labores para limpiar las marcas.

I’m at Union Station right now where someone vandalized the outside the building with swastikas. A team of contractors is currently covering them up. This is just a day after International Holocaust Remembrance Day. pic.twitter.com/2BYS8iDuBp

Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas quien proclamó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

De acuerdo con el jefe de la Policía de la capital de Estados Unidos, Robert Contee, ya se están haciendo investigaciones aunque creen que la persona que rayó el edificio no tiene hogar y probablemente problemas de salud mental.

La Federación Judía de Washington explicó que estaban perturbados por el símbolo antisemita que no tiene cabida en la sociedad. Y encontrarlo tan cerca del día internacional de la memoria del holocausto es “especialmente ofensivo”.

We are disturbed by this video of a swastika taken this morning just outside @wmata at DC’s Union Station. This antisemitic and hateful symbol has no place in our society, and to find it in our city the week of International Holocaust Remembrance Day is particularly offensive. pic.twitter.com/5sEyNWJ1vk

— The Jewish Federation of Greater Washington (@JFGW) January 28, 2022