¿Qué es el USICAMM y por qué la CNTE quiere que desaparezca? Te explicamos el tema que está en el centro de las protestas

Lo que necesitas saber: La CNTE exige la desaparición del USICAMM como parte de sus demandas al gobierno federal.

Las movilizaciones de la CNTE no solo tienen que ver con aumentos salariales o prestaciones laborales. Entre sus principales exigencias también aparece la desaparición del USICAMM, un organismo que, según los docentes, representa más burocracia que soluciones.

Pero, ¿qué es exactamente el USICAMM y por qué genera tanta inconformidad entre miles de maestros? Aquí te contamos.

Foto: Cortesía | Lucy Sanabria

Pero… a todo esto, ¿qué es el USICAMM?

El USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros) es un organismo de la SEP encargado de regular el ingreso, promoción y movilidad de los docentes dentro del sistema educativo público.

En otras palabras, es la instancia que determina quién obtiene una plaza, quién puede ascender de puesto, cambiar de escuela o acceder a algún tipo de promoción laboral.

Este sistema fue creado en 2019 tras la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y opera mediante convocatorias, evaluaciones y puntajes para los aspirantes y maestros en servicio.

¿Y entonces por qué la CNTE quiere eliminarlo?

Para la CNTE, el USICAMM se ha convertido en un mecanismo injusto y excesivamente burocrático que afecta las condiciones laborales de los docentes.

Entre las principales críticas que realiza el magisterio se encuentran:

Los exámenes no reflejan la experiencia real frente a grupo.

Existen constantes fallas en las plataformas digitales.

Los procesos retrasan la asignación de plazas.

Los criterios de evaluación son poco claros.

Obliga a los maestros a competir constantemente por derechos laborales que consideran legítimos.

Además, la Coordinadora sostiene que el sistema mantiene elementos de la antigua reforma educativa, la cual fue ampliamente rechazada por sectores del magisterio al considerarla “punitiva”.

Según los docentes, la constante evaluación genera incertidumbre laboral y no toma en cuenta las condiciones particulares de quienes trabajan en comunidades rurales, indígenas o de alta marginación.

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¿Y que ha dicho el gobierno?

Aunque las negociaciones entre la CNTE y el gobierno federal continúan sin alcanzar acuerdos definitivos en varios puntos de su pliego petitorio, la presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió al anunciar que el USICAMM deberá desaparecer.

La mandataria adelantó que se construirá un nuevo sistema en conjunto con docentes y organizaciones sindicales. Sin embargo, hasta ahora no se han dado detalles sobre cómo funcionará este mecanismo ni cuáles serán las reglas que sustituirán al modelo actual.

Por lo pronto, la eliminación del USICAMM sigue siendo uno de los temas más importantes dentro de las protestas de la CNTE y una de las exigencias que mantiene el conflicto abierto entre el magisterio y las autoridades educativas.