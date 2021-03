La primera para animales: Orangutanes y bonobos de San Diego fueron vacunados contra COVID

“Se investiga y se reflexiona mucho sobre esto: ¿cuál es el riesgo de hacerlo? o ¿cuál es el riesgo de no hacerlo? Nuestro lema es, sobre todo, no hacer daño”. Esa fue parte de la explicación que dio Nadine Lamberski, jefa de Conservación del Zoológico de San Diego, a National Geographic luego de que nueve grandes simios —orangutanes y bonobos— fueran vacunados contra el COVID-19.

Sí, cuatro orangutanes y cinco bonobos del Zoológico de San Diego, Estados Unidos, fueron vacunados contra el COVID-19 y este grupo constituye el primero —además de los humanos— en recibir ya sus dos dosis.

An orangutan named Karen, the first in the world to have open-heart surgery in 1994, has made medical history again: She’s among the first great apes to get a COVID-19 vaccine https://t.co/NUBdTQHwpg

