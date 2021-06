Vacuna CureVac sólo alcanza eficacia del 47%, farmacéutica dice que fue por variantes del COVID-19

Aunque hay un buen número de vacunas contra el COVID-19 siendo aplicadas por todo el mundo, la CureVac parecía que se iba a sumar en los esfuerzos para aminorar la pandemia… sin embargo, habrá que esperar a que mejore su eficacia.

La biotecnológica de origen alemán, CureVac, dio a conocer que, tras realizar los que serían sus últimos ensayos, su vacuna sólo alcanzó un 47% de eficacia… lo cual hace dudar que vaya a ser utilizada para inmunizar a las millones de personas que faltan, no sólo en Europa, sino en todo el mundo.

Según dio a conocer la farmacéutica, aún falta realizar unas pruebas más de la vacuna, sin embargo, no se vislumbra que vaya a cambiar su eficacia, lo cual consideran decepcionante, ya que, así como está ahorita, no cubre los “criterios estadísticos de éxito prestablecidos”.

Aunque CureVac no dejó claro cuáles son sus estándares de calidad, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que sólo sean utilizadas las vacunas que superan el 50% de eficacia.

¿Y por qué tan baja la eficacia?

Aquí viene lo que a algunos podría preocupar: CureVac señaló que el desarrollo de su vacuna se vio afectado por el amplio número de variantes que han sido reportadas en diversas partes del mundo.

“Aunque esperábamos un resultado preliminar más contundente, reconocemos que demostrar una alta efectividad en esta amplia diversidad de variantes es un reto“, comentó el director general de CureVac, Franz-Werner Haas.

Para esta última fase de investigación, la farmacéutica alemana realizó un estudio con aproximadamente 40 mil voluntarios provenientes de Latinoamérica y Europa y, ya que todavía no han sido analizados todos los exámenes, se piensa que la efectividad podría incrementarse tantito.

De acuerdo con La Jornada, hace no mucho, las autoridades de Alemania advirtieron muy seguramente habría retrasos en la aprobación de la vacuna de CureVac… así que, al menos, ya no les cayó tan de sorpresa el porcentaje de eficacia tan bajo.

Recordemos que a inicios de año, un lote de la vacuna CureVac llegó a nuestro país con el objetivo de ser utilizado para la realización de ensayos clínicos.