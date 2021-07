Eficacia, dosis y todo lo que tienes que saber de la vacuna rusa Sputnik V

Desde que se supo que esta vacuna llegaría a México hubo algunas dudas recurrentes. Muchos se preguntaban qué tan eficaz es la vacuna rusa Sputnik V contra el COVID, cómo se administra, cuántas dosis y qué tanta información hay acerca de ella.

Es por eso que acá te contamos un poco más sobre este fármaco que se estará inyectando en nuestro país.

¿Cuándo nace la vacuna rusa Sputnik V?

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, el cual forma parte del Ministerio de Salud de Rusia, fue el encargado de desarrollar la vacuna rusa Sputnik V para el COVID.

También recibe el nombre de Gam-Covid-Vac.

De acuerdo con información de The New York Times, fue en diciembre de 2020, que el Centro Gamaleya anunció que la vacuna que habían desarrollado tenía una eficacia contra el coronavirus SARS-CoV-2 de 91.4 %

Tras publicarse los estudios en la revista científica The Lancet, fue que empezó a distribuirse en países como Argentina.

¿Cómo está compuesta esta vacuna contra el COVID?

Los científicos rusos desarrollaron la vacuna Sputnik V a partir de diferentes Adenovirus, un virus conocido por causar resfriados comunes. Sí, agregaron el gen de la proteína de espiga del coronavirus a dos tipos de adenovirus.

Uno se llama AD26 y otro Ad5.

Ambos fueron modificados en el Instituto Gamaleya para que pudieran invadir las células, pero sin replicarse.

Podría decirse que la vacuna Sputnik V es también el resultado de años de investigación de vacunas desarrolladas a partir de Adenovirus. No es la única que vemos en estos tiempos. Está también la vacuna de Johnson & Johnson para el ébola y otras vacunas para el COVID como la creada por AstraZeneca.

¿Cuántas dosis se inyectan?

La vacuna rusa se pone en dos dosis. Pero tiene una particularidad.

Las dosis son distintas. Los científicos rusos utilizaron un adenovirus Ad26 para la primera dosis y otro Ad5 para la segunda.

Y sí, hay pruebas de que las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas con Adenovirus son más resistentes, más fáciles de transportar que otras vacunas como las de Pfizer o Moderna. Según información de The New York Times, el ADN no es tan frágil como el ARNy la resistente cobertura de proteína del adenovirus ayuda a proteger el material genético que lleva dentro.

En español: quiere decir que la vacuna rusa Sputnik V se puede refrigerar y no requiere temperaturas muy bajas de almacenamiento.

¿Dónde se distribuye la Sputnik V?

Después de la creación de esta vacuna, 50 países mostraron su interés en conseguir esta vacuna rusa contra el COVID para sus poblaciones. Antes de llegar a México, Argentina acordó comprar 50 millones de dosis. Al igual que Brasil, donde incluso se produce este fármaco.

*Con información de The New York Times y RAPS