Ojo acá, Xochimilco: Ya hay fechas y sedes para la vacunación a jóvenes de 18 a 29 años

La neta es que no nos imaginábamos decir algo así para estas fechas, pero la vacunación contra COVID en CDMX ya anda en sus últimas semanas. Ahora toca el turno a toda la chaviza de entre 18 y 29 años de la alcaldía Xochimilco y van por acá todos los detalles.

En videoconferencia de prensa, las autoridades de CDMX informaron que la próxima semana continuará la vacunación contra COVID en dos grupos de la población. Como ya dijimos, habrá vacuna para quienes tienen de 18 a 29 años y viven en Xochimilco, pero también se aplicará la segunda dosis a la población de entre 40 y 49 años de la alcaldía Cuauhtémoc.

Acá los detalles para recibir la vacuna en Xochimilco

Vamos primero con la primera dosis de la chaviza. De acuerdo con los detalles que brindó Eduardo Clark, director General de Gobierno Digital, la vacuna para los jóvenes de Xochimilco se aplicará entre el jueves 19 y el lunes 23 de agosto.

El calendario de acuerdo con la inicial del primer apellido será el siguiente:

¡Muy importante! En esta alcaldía se usará la vacuna de Pfizer, por lo que la segunda dosis se aplicará en un periodo relativamente corto: entre 21 y 42 días después de la primera inyección. De hecho, ese es el motivo de que la vacunación en Xochimilco empiece hasta el jueves… que las vacunas de Pfizer que se utilizarán, llegarán a México hasta el miércoles.

Sólo se habilitará una sede para la vacunación de quienes tienen entre 18 y 29 años en Xochimilco, así que no hay pierde. La aplicación de esta primera dosis tendrá lugar en el Deportivo Xochimilco. Nomás recuerda llevar una identificación y tu expediente de vacunación (ese que descargaste al registrarte en el portal mivacuna.salud.gob.mx).

Detalles de la segunda dosis en Cuauhtémoc

Ahora sí, ¿cómo será la aplicacion de segunda dosis para quienes tienen entre 40 y 49 años en la alcaldía Cuauhtémoc? Bueno, ésta se aplicará desde el martes 17 y hasta el sábado 21 de agosto. De igual manera se respetará el calendario según la inicial del primer apellido:

Acá se usará la misma vacuna utilizada en la primera dosis: la de AstraZeneca. Ya hay estudios que avalan la seguridad de combinar vacunas, pero son resultados preliminares de otros países y en México todavía la Cofepris no certifica que eso se pueda.

A diferencia de Xochimilco, en Cuauhtémoc sí se habilitarán dos sedes para la segunda dosis. Las personas que tienen entre 40 y 49 años de esta alcaldía podrán acudir a la Unidad de Congresos del Centro Médico Siglo XXI o a la Biblioteca Vasconcelos. A pesar de ser segunda dosis, también se debe llevar el expediente de vacunación igual que en la primera.

¿Y la población rezagada?

Si tienes 30 años o más y por alguna razón no te has vacunado (con primera dosis), puedes acudir al Deportivo Xochimilco para que te apliquen la de Pfizer como población rezagada. Igual, si ya tienes una dosis de AstraZeneca y se te pasó la segunda, puedes ir a los centros de la alcaldía Cuauhtémoc a que te la apliquen aunque no seas de esa alcaldía.