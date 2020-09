Oila: Diputada de Morena dice que la foto en sesión fue un “error técnico”

Fue un momento épico en las sesiones virtuales del Congreso CDMX, pero ya salió la diputada de Morena Valentina Batres a explicar que no se trató de una simulación, sino de un “error técnico” al desconocer cómo funcionan esos rollos digitales. ¿De qué estamos hablando? De la legisladora que cacharon por poner una foto suya durante una sesión, mientras sus demás compas permanecían o intentaban permanecer atentos a la chamba.

Pero, de acuerdo con la diputada de Morena, no todo es lo que parece y la foto tuvo una razón que va más allá de la simulación… Así lo explicó en una carta publicada en redes después de haber sido tendencia por la foto o el “fondo de pantalla” que usó.

Por este video de @valentinabtg. pic.twitter.com/WvNhZTRaJy — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) September 22, 2020

“Fue un error técnico”: diputada de Morena

“Mi falta de conocimiento en el manejo de las herramientas digitales me hizo cometer un error. Puse un fondo de pantalla que mostraba mi imagen congelada. Me paré un segundo para solicitar la ayuda técnica en casa”, dijo Valentina Batres para después explicar que para cada sesión los diputados y las diputadas deben ingresar sus huellas digitales, si no de plano no entran.

Entonces, de esta manera justificó que sí estuvo presente en la sesión del 18 de septiembre. Y le siguió:

“Si se aprecia el video completo de la sesión se puede observar que aparezco moviéndome y haciendo diversos gestos y movimientos. He presentado más de 60 iniciativas y puntos de acuerdo, también dictaminado más de 50 iniciativas en la Comisión de Hacienda”.

Al final, la diputada de Morena insistió que en todo este rollo se debió a un error técnico y puras fallas de conocimiento de la herramienta.

Lo cierto es que de todo este asunto, en redes se armaron los memes y se señaló a Valentina Batres por usar una imagen distinta a la de la sesión del 18 de septiembre.

A la opinión pública pic.twitter.com/3tZxJzEv8B — Valentina Batres (@valentinabtg) September 22, 2020

Ya algunos legisladores y legisladoras del Congreso de CDMX la han aplicado —no colocando una foto suya o imagen congelada—, pero sí se levantan de su asiento durante la sesión para atender otro asunto y regresan. Así las cosas en el Congreso virtual de Ciudad de México, que ha tenido de todo, hasta insultos entre Morena y el PAN.