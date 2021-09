Variante Delta de COVID domina en el mundo y ‘borró’ a Alfa, Beta y Gamma: OMS

De acuerdo con los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la variante Delta del COVID-19 se encuentra en más países del mundo que otras. Incluso mencionaron que ésta ha dejado a la Alfa, Beta y Gamma a un lado en importancia.

¿Qué dijo la OMS sobre la variante Delta de COVID-19?

La jefa del equipo técnico de COVID-19 de la OMS, Maria Van Kerkhove, explicó este día en conferencia que la variante Delta se encuentra en 185 países, por lo que ha ido haciendo a un lado a otras preocupantes como la Alfa, Beta y Gamma, que ahora solo representan el 1 % de los casos reportados.

Recordemos que a finales de 2020, la organización internacional comenzó a catalogar las variantes que significaban mayor riesgo para la salud mundial con la finalidad de priorizar las actividades de investigación. Sí, de acuerdo con la OMS, hay variantes que solo se deben vigilar y otras que resultan preocupantes para los expertos.

Con todo esto, la OMS considera que la variante Delta es la más predominante: “Este virus se ha hecho más fuerte, es más transmisible y está compitiendo, sustituyendo a otros virus que están circulando”, comentó Kerkhove.

Detectan variante Mu en México

Mientras tanto, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se han detectado casos de la variante Mu en México, la cual se detectó por primera vez en Colombia a principios de este 2021.

Eso sí, el funcionario mencionó que esta variante del COVID-19 no está considerada aún como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo de “interés”; es decir, que aún no hay evidencia de que sea más peligrosa que el SARS-CoV-2 o que las vacunas contra el coronavirus no tengan efecto ante uno de estos casos.

“Ya tenemos la variante Mu, que se identificó al inicio del año en Sudamérica y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, sólo de interés, por lo tanto no existe evidencia que sea más transmisible ni más virulenta, ni que la inmunidad causada por las vacunas escape a esta… o que esta variante escape a la inmunidad“, declaró.