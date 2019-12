¿Qué tal andas de humor este domingo? ¿Listo para recibir una de esas noticias que te dan el bajón? Pues no quisiéramos, pero ahí va. Resulta que a media cuadra de la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se lleva a cabo una venta prohibida de celulares. ¡De celulares!

Las oficinas de la SSC se encuentran dando la vuelta en el corredor peatonal Génova, y aunque cualquiera en su sano juicio pensaría que en los alrededores no se llevan a cabo prácticas ilícitas (porque no se puede y porque no se debería poder), la realidad es muy distinta.

Sucede precisamente en Génova, en la cuadra que se ubica entre las calles de Londres y Liverpool. En ese lugar se establece un tianguis y, aunque está completamente prohibido hacerlo, una investigación realizada por Reforma, reveló que allí se venden celulares con todo y accesorios.

A media cuadra de la sede de la SSC-CDMX, en corredor peatonal Génova, se ofertan celulares pese a que su venta está prohibida en tianguis. https://t.co/yo4UfYaE4C — REFORMA (@Reforma) December 22, 2019

La investigación realizada por el mencionado medio corroboró que no se trata de una práctica aislada, sino que los puestos donde se ofrecen los celulares y los distintos accesorios son varios y se ponen de forma recurrente. La venta comienza alrededor de las 18:00 horas, una típica hora para la salida godín en la CDMX.

No tenemos el dato preciso de la procedencia de los celulares, pero vamos, tampoco se necesita ser un genio para saber de dónde salen. La pregunta ahora es si el secretario Omar García Harfuch está al tanto de esta situación y si se hará algo al respecto.